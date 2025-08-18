Helpenstein scheitert nach Elfmeterschießen

In der ersten Runde des Kreispokals haben sich in den meisten Partien die favorisierten Teams durchgesetzt – allerdings teilweise mit mehr Mühe als im Vorfeld erwartet.

Absteiger gegen Aufsteiger hieß es in der Partie zwischen dem SV Schwanenberg und dem SV Niersquelle Kuckum. Während die Gastgeber in die B-Liga abgestiegen waren, spielt Kuckum fortan in der Bezirksliga. Zunächst lief alles nach Plan für die Gäste, denn nach zehn Minuten führte Kuckum durch Treffer von Rico Bischof und Fabio Pascal Esposito bereits mit 2:0. Noch vor der Pause verkürzte Kassim Sidibe auf 1:2. Kuckum spielte phasenweise fehlerhaft und nach tollem Kampf der Schwäne traf Robin Prollius in der 85. Minute zum 2:2. Als Jonas Kuchem in der 90. Minute das 3:2 für Kuckum markierte, schien die Partie gelaufen – doch in der Nachspielzeit war wiederum Prollius zur Stelle und glich tatsächlich noch aus.

Das Duell zweier Landesligisten entschied Union Schafhausen mit 4:2 nach Elfmeterschießen gegen den SV Helpenstein für sich. Tim Scheuvens hatte die Union in Führung gebracht (18. Minute). Dabei blieb es lange, ehe Marshall Ströde in der 84. Minute zum 1:1 traf. In der Verlängerung fielen keine Treffer, so ass das Elfmeterschießen entscheiden musste. Hier zeigten die Schafhausener die bessern Nerven und gewann letztendlich mit 4:2.

In der Verlängerung übernahm der Favorit aus Kuckum wieder das Geschehen und kam durch zwei Tore von Benedict Krüger zu einem 5:3-Erfolg. „Wir haben gut angefangen und haben durch Fehler den Gegner wieder ins Spiel gebracht. In der Verlängerung haben wir aber nichts anbrennen lassen“, sagte Kuckum-Coach Christoph Scheufen nach der Partie.

Am Ende recht klar mit 4:1 setzte sich Bezirksligist SC 09 Erkelenz bei der SG Holzweiler-Katzem aus der B-Liga durch. Für Erkelenz trafen Robin Louis per Doppelpack, Enrico Kos und Marcel Nickels. Für die SG war Erik Weckauf zum zwischenzeitlichen 1:1 erfolgreich.

Frisch in die Kreisliga aufgestiegen, machte der SV Golkrath mit C-Ligist SSV Blau-Weiß Kirchhoven kurzen Prozess: 8:0 hieß es am Ende für Golkrath, wobei Robin Demming drei Treffer beisteuerte.

Ein starkes Spiel zeigte der ambitionierte A-Ligist Dynamo Erkelenz gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven aus der Bezirksliga, denn nach 90 Minuten stand ein 3:0 für Dynamo zu Buche. Nach einer halben Stunde hatte Norman Post die Gastgeber in Führung gebracht. Auch in Halbzeit zwei war Erkelenz am Drücker, sodass Batin Bozkurt folgerichtig auf 2:0 erhöhte (59.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Marios-Paraskevas Akrivos mit seinem Treffer zum 3:0.

Brachelen gewinnt Torfestival

Im Duell zweier A-Ligisten setzte sich der SV Brachelen auf eigenem Platz mit 5:3 gegen den SV Scherpenseel-Grotenrath durch. Aus einer Brachelener 3:0-Führung bis zur 48. Minute wurde anschließend noch ein 3:3. In den Schlussminuten wurden die Gastgeber wieder stärker und durch Tore von Moritz Leuner (84.) und Marco Weingart (87.) gelang noch ein 5:3-Erfolg.

Mit 4:1 setzte sich zudem Bezirksligist Germania Hilfarth beim SV Breberen aus dem Kreisoberhaus durch. Den letzten Hilfarther Treffer zum 4:1 erzielte Danny Richter per direktem Freistoß in der Nachspielzeit. In einer spannenden Begegnung setzte sich der SV Roland Millich mit 4:2-Treffern in der Verlängerung beim TuS Rheinland Dremmen durch. Nach 90 Minuten hieß es 2:2zwischen den beiden Liga-Konkurrenten. In der 103. Minute war es Nassir Laziz, der Millich 3:2 in Führung brachte. Für die Entscheidung sorgte anschließend Mihail Nastas mit seinem Treffer zum 4:2 in der 113. Minute.

Trotz einer 1:0-Führung durch Julian Herzog (38.) unterlag A-Ligist SG Union Würm-Lindern gegen Landesligist Germania Teveren mit 1:4. Die favorisierten Gäste drehten das Spiel nach der Pause, wobei allein Angreifer Yannik Voussen drei Treffer erzielte. Den vierten Treffer für Teveren markierte Maximilian Wickum.