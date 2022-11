Helpenstein nutzt Überzahl nicht Arminia Eilendorf und SV Helpenstein trennen sich torlos.

Die Karte stieß auf großes Unverständnis bei den Eilendorfern: „Außer dem Schiri hat das Handspiel keiner gesehen“, fand Coach Küntzeler im Anschluss an die Partie klare Worte. „Wir müssen das akzeptieren, aber danach war das Spiel natürlich ein anderes.“ SV-Trainer Lehnen sagte: „Ich habe es nicht genau gesehen, aber wir nehmen das selbstverständlich gerne mit.“

Die Situation war denkbar kurios: Der Linienrichter wollte gesehen haben, dass der nach einem Sturz am Boden liegende Strauch den Helpensteiner Angreifer Christian Koerfer rund um den Sechzehnmeter-Raum mit der Hand zu Fall gebracht habe. Mittelfeldmann Jan Herrmann musste daraufhin das Feld verlassen, damit Ersatzkeeper Marvin Olbrich zwischen Eilendorfs Pfosten gehen konnte.

Was er allerdings nicht vorausgesehen haben dürfte, war die Rote Karte für seinen Keeper Justin Strauch in der 24. Spielminute, die das bis dahin ziemlich ausgeglichene Spiel im weiteren Verlauf entscheidend mitbestimmte.

Das zeigte seine Mannschaft vor allem nach in den ersten Minuten nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte: Erst versuchte es Julian Hahn in der 49. Minute mit einem Freistoß aus knapp 40 Metern, traf jedoch nur Aluminium. Zwei Minuten später schoss Dominik Hahn einen vielversprechenden Eckball, der jedoch vor dem Tor keinen Abnehmer fand. Im letzten Drittel der Partie kamen die Eilendorfer dann wieder besser ins Spiel, so dass sich Torchancen auf beiden Seiten ergaben, darunter eine „hundertprozentige“ (Küntzeler) von Eilendorfs Patrick Wirtz (58.).

Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften jedoch torlos und teilten sich die Punkte. Für den Gästecoach ein Ergebnis, dass er vor der Partie so unterschrieben hätte, wie er sagte. Eilendorfs Coach Küntzeler befand: „Das 0:0 war mit Blick auf Spielanteil und Chancen das gerechte Ergebnis.“