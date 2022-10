Helpenstein muss sich mit einem Punkt gegen dezimierte Arminen begnüg

Helpenstein beginnt sehr konzentriert, steht zunächst sicher in der Abwehr und bemüht sich um einen geordneten Spielaufbau. Dies tut allerdings auch der Gastgeber, so dass die Zuschauer ein sehr ausgeglichenes Spiel sehen. Leider ist bei Helpensteins Aufbauspiel meist nach dem 3. oder 4. Anspiel Schluss. Der Versuch, einen Ball in den Lauf eines Mitspielers zu spielen, wird zumeist vom Gegner abgefangen. Weite Bälle sind heute leider auch nicht das Zaubermittel, denn die gegnerrischen Abwehrspieler sind schnell und energisch.



In der 24. Minute erkennt Chris Körfer eine Unsicherheit zwischen dem weit heruausgeeilten Torhüter und einem Abwehrspieler und geht sofort energisch dazwischen. Das hat zur Folge, dass der Torhüter außerhalb des Strafraums mit der Hand zum Ball geht, was eine Rote Karte nach sich zieht. Helpenstein spielt ab jetzt in Überzahl. Der Freistoss geht weit übers Tor und auch sonst kann Helpenstein die Überzahl bis zr Pause nicht nutzen.

Leider kann Helpenstein nach der Pause auch nichts mit der Überzahl anfangen. Der zur Pause eingewechselt Julian Hahn verfehlt zwar kurz nach Wiederanpfiff nur knapp das Tor. Ansonsten wirkt sich die Überzahl eher negativ aus. Während sich die Gastgeber in Unterzahl sehr motiviert und kämpferisch zeigen (neben der roten Karte handeln sie sich noch sieben Gelbe ein). Demgegenüber sind auf Helpensteins Seite nur 2 gelbe Karten zu verzeichnen. Normalerweise finde ich das gut, in diesem Fall spricht es aber für eine übergroße Zurückhaltung im Zweikampfverhalten. Und im Spielaufbau schleicht sich eine große Nachlässigkeit ein. Viel zu viele Bälle landen direkt beim Gegner. So nutzt einem die Überzahl dann gar nicht.

Ein paar Chancen hat Helpenstein noch. Eine scharf hereingegebene Ecke von Dome Hahn verfehlt Chris Körfer am rechten Pfosten nur knapp, genauso knapp, wie der Ball am Posten vorbei geht. Und nach einem energischen Sololauf legt Dome Hahn im Fünfmeterraum für Ron Elsermann auf, der scheinbar so überrascht ist, dass er aus dieser kurzen Distanz die Kugel meterweit über das Tor drischt.

Aber auch der Gegner hat ein paar Möglichkeiten. Keine ganz so klaren, aber immerhin. Am Ende bleibt es beim Unentschieden, was Helpenstein vor dem Spiel gerne unterschrieben hätte. Nach dem langen Überzahlspiel fühlt es sich aber eher so an, als hätte Arminia gewonnen.