Helpenstein muss sich mit einem Punkt begnügen Spielbericht

Fußball-Landesliga: Viktoria Glesch-Paffendorf und der SV Helpenstein trennen sich 0:0.

Keine Tore fielen in der Partie der Fußball-Landesliga zwischen Viktoria Glesch-Paffendorf und dem SV Helpenstein. Gelegenheiten für Treffer gab es aber genug. In Abschnitt eins hatte Helpenstein vier gute Abschlüsse: zweimal Dominic Sinanoglu, zweimal Rocco Hoitink. Glesch fand nur durch Eckstöße ins Spiel.

Der zweite Spielabschnitt war hingegen ziemlich zäh. Für den SVH lief einmal Eser Acikgöz relativ alleine von rechts auf das gegnerische Tor zu. Sein Querpass in die Mitte fand aber keinen Abnehmer. Auf der anderen Seite stand fünf Minuten vor Ende das Aluminium einem Glescher Siegtreffer im Weg. „Nach einem Unentschieden ist man immer enttäuscht, denn das ist nicht das Wunschergebnis. Der Lucky Punch hätte auf beiden Seiten passieren können“, hatte Helpensteins Coach Dominik Hahn gemischte Gefühle nach dem Abpfiff.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de