Helpenstein kassiert vierte Niederlage

Der SV Helpenstein hat in der Landesliga auch sein viertes Spiel in Folge verloren und belegt somit weiter punktlos einen Abstiegsplatz. Gastgeber FC Germania Lich-Steinstraß gewann am Ende verdient mit 2:0 (0:0) gegen die Wegberger. Wie schon bei den drei Niederlagen zuvor (0:3 gegen Hürth, 2:5 in Brand, und 1:2 gegen Teveren) fehlten Trainer Dominik Hahn unter anderem verletzungsbedingt weiter die Leistungsträger Dominic Sinanoglu und Robin Jackels. Weiter als Spieler außer Gefecht bleibt auch Spielertrainer Hahn selbst noch länger wegen anhaltender Knie- und Hüftprobleme.
Vor rund 150 Zuschauern im Jülicher Land versteckte sich der SVH beim noch ungeschlagenen Lich-Steinstraßer Team zunächst nicht, ging die Partie mutig an. Nach einer Viertelstunde gab es die erste Helpensteiner Torannäherung. Aber den Freistoß von Aaron Allwicher erwischte Neuzugang Noah Berko mit dem Kopf doch nicht so richtig – kein Problem für den Germania-Torwart. Kopfprobleme hatte in der 26. Minute allerdings Helpensteins Rocco Hoitink, den ein wuchtiger Freistoß von Marvin Büttner voll erwischte. Hoitink konnte aber zum Helpensteiner Glück weitermachen.
Die klarste Chance in Halbzeit eins verzeichnete Lich-Steinstraß dann in der 32. Minute, als Tom Krügermeier den Ball aus kurzer Entfernung frei stehend übers Tor schoss. Der bis dahin kaum beschäftigte Kapitän und Torwart des SVH, Eric Wille, wäre wohl machtlos gewesen. So brachte Helpenstein ziemlich problemlos das 0:0 in die Pause.
Aus der kamen die Gäste eigentlich ganz gut wieder auf den Platz und hatten durch den aufgerückten Aaron Allwicher auch den ersten Abschluss. Treffen taten dann schon in der 49. Minute aber die Platzherren. Kai Theidig hatte sich über die rechte Angriffsseite durchgesetzt, dann mustergültig für den nachrückenden Moritz Borell aufgelegt und der wuchtete die Kugel dann mit Schmackes unter die Torlatte. Die Abwehr und Keeper Wille waren machtlos.
Auch danach gab sich Helpenstein noch nicht auf, mühte sich verzweifelt, eigene Torchancen zu kreieren. Es blieb aber meist beim Versuch, daran konnte auch Helpensteins jüngster Neuzugang, der US-Amerikaner Frissel Hunter, nichts ändern. Als sich nach etwa 70 Minuten Helpensteins Colin Ryssen binnen weniger Minuten zwei gelbwürdige Fouls leistete, schickte ihn der Unparteiische André Geldner folgerichtig vom Platz. In Unterzahl hatte Helpenstein noch weniger entgegenzusetzen. Lediglich ein weiterer Distanzschuss von Allwicher zwang Germanias Torwart Jansen mal zu einer Parade. Aber Jansen lenkte den Ball um den Pfosten.
In der reichlich bemessenen Nachspielzeit schlug Lich-Steinstraß dann noch mal zu. Der eingewechselte Michael Sipakis verlängerte den Ball aus dem Gedränge zu Sturmpartner Jan Körfer und auch der traf mit einem strammen Schuss unter die Latte aus kurzer Distanz zum 2:0-Endstand. Diese vierte Landesliga-Spielzeit in Serie könnte für den SV Helpenstein womöglich die schwerste seiner noch jungen Landesliga-Historie werden. Auch wenn es schon in der Vorsaison erst auf den letzten Drücker zum Klassenerhalt gereicht hatte.
Kommenden Sonntag empfängt der SV Helpenstein dann zum Derby die Sportfreunde Uevekoven, die am Sonntag dem TuS Chlodwig Zülpich mit 1:3 unterlagen. Dabei hatte Nico Czichi (2. Minute) früh das 1:0 erzielt und Uevekoven hielt diese Führung bis zur Halbzeit. Doch in der zweiten Hälfte gelangen den Zülpichern drei Tore. Auch Uevekoven ist nach vier Spieltagen noch sieglos und steht nur hauchzart vor der Abstiegszone.