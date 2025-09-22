Helpenstein kassiert vierte Niederlage

Sieg für Helpenstein. – Foto: Engelbert Fell

Der SV Helpenstein hat in der Landesliga auch sein viertes Spiel in Folge verloren und belegt somit weiter punktlos einen Abstiegsplatz. Gastgeber FC Germania Lich-Steinstraß gewann am Ende verdient mit 2:0 (0:0) gegen die Wegberger. Wie schon bei den drei Niederlagen zuvor (0:3 gegen Hürth, 2:5 in Brand, und 1:2 gegen Teveren) fehlten Trainer Dominik Hahn unter anderem verletzungsbedingt weiter die Leistungsträger Dominic Sinanoglu und Robin Jackels. Weiter als Spieler außer Gefecht bleibt auch Spielertrainer Hahn selbst noch länger wegen anhaltender Knie- und Hüftprobleme.

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr Germania Lich-Steinstraß Steinstraß SV Helpenstein Helpenstein 2 0 Abpfiff Vor rund 150 Zuschauern im Jülicher Land versteckte sich der SVH beim noch ungeschlagenen Lich-Steinstraßer Team zunächst nicht, ging die Partie mutig an. Nach einer Viertelstunde gab es die erste Helpensteiner Torannäherung. Aber den Freistoß von Aaron Allwicher erwischte Neuzugang Noah Berko mit dem Kopf doch nicht so richtig – kein Problem für den Germania-Torwart. Kopfprobleme hatte in der 26. Minute allerdings Helpensteins Rocco Hoitink, den ein wuchtiger Freistoß von Marvin Büttner voll erwischte. Hoitink konnte aber zum Helpensteiner Glück weitermachen.

Die klarste Chance in Halbzeit eins verzeichnete Lich-Steinstraß dann in der 32. Minute, als Tom Krügermeier den Ball aus kurzer Entfernung frei stehend übers Tor schoss. Der bis dahin kaum beschäftigte Kapitän und Torwart des SVH, Eric Wille, wäre wohl machtlos gewesen. So brachte Helpenstein ziemlich problemlos das 0:0 in die Pause. Aus der kamen die Gäste eigentlich ganz gut wieder auf den Platz und hatten durch den aufgerückten Aaron Allwicher auch den ersten Abschluss. Treffen taten dann schon in der 49. Minute aber die Platzherren. Kai Theidig hatte sich über die rechte Angriffsseite durchgesetzt, dann mustergültig für den nachrückenden Moritz Borell aufgelegt und der wuchtete die Kugel dann mit Schmackes unter die Torlatte. Die Abwehr und Keeper Wille waren machtlos.