Platz gab es auch beim 4:4 des SV Helpenstein gegen den Kohlscheider BC genügend. – Foto: Engelbert Fell

Helpenstein in Unterzahl zum 4:4 gegen den Kohlscheider BC Landesliga, Staffel 2: Führung, Platzverweis, Rückstand, Führung – und ein später Gegentreffer zum Ausgleich. Der SV Helpenstein erlebt ein ereignisreiches Spiel vor der Winterpause.

2:0 geführt, 2:3 zurück gelegen, dann wieder 4:3 geführt – und doch langte es nach 95 Spielminuten für Aufsteiger SV Helpenstein nicht, beim Kohlscheider BC den fünften Saisonsieg einzufahren. Mit 4:4 (3:2) endete die Partie vor der langen Winterpause.

SV Helpenstein beginnt stark Auf dem großen Kunstrasenplatz im Herzogenrather Stadion an der Oststraße erwischten die Helpensteiner einen Auftakt nach Maß und führten schon nach elf Minuten 2:0: In der zweiten Minute hatte Florian Storms für Chris Koerfer aufgelegt, der zum 1:0 traf, und dann staubte Niklas Hermanns zum 2:0 ab, als Kohlscheids Torwart Jannik Hohnl einen Gewaltschuss von Koerfer nicht festhielt. Und Helpenstein machte weiter Druck, hatte weiter gute Tormöglichkeiten, traf unter anderem nur den Pfosten. Kohlscheid dreht das Spiel in Überzahl Nach ihrem ersten ernsthaft vorgetragenen Angriff der Gastgeber in der 29. Minute gab es Eckball für Kohlscheid – und den nutzte Helmut Bien mit dem Kopf zum 1:2. Nur zwei Minuten später war der SV Helpenstein dann nur noch zu Zehnt, weil sich Christian Koerfer wegen „Meckerns" eine Gelb-Rote Karte einhandelte. „Völlig überzogen", meinte dazu Helpensteins Trainer André Lehnen. Kohlscheid nutzte jetzt die Verunsicherung des Gastes, ging in die Offensive und war auch erfolgreich: Nach einem zügigen Angriff gelang Robin Ehrenberg in der 39. Minute das 2:2. In der Schlussminute der fünfminütigen Nachspielzeit von Halbzeit eins war Timo Staritz zur Stelle und schoss den KBC 3:2 in Führung. Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt. „Ihr hättet nach einer halben Stunde eigentlich schon 4:0 führen können", meinte sogar Kohlscheids Trainer Andreas Puzicha zu den Helpensteinern.