Helpenstein holt wichtigen Dreier im Abstiegskampf

Häufig zu sehen an diesem Nachmittag: Kurdistans Torwart ist verärgert, Helpensteins Spieler jubeln. – Foto: Manfred Heyne

Der SV Helpenstein hat im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga ein Statement gesetzt. Völlig verdient gewann die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Hahn mit 5:1 beim SV Kurdistan Düren. „Wer will mehr, wer läuft mehr, wer kämpft mehr“, wusste Hahn, worauf es in der Partie ankam und attestierte jedem eingesetzten Akteur eine starke Leistung. Fast jedem: Bei seiner Performance sah er Luft nach oben.

Eine höhere Pausenführung wäre durchaus möglich gewesen, aber das holte Helpenstein in Abschnitt zwei nach. Eine Drei-gegen-Drei Aktion spielten die Gäste gut aus. Bate legte für Dominic Sinanoglu auf, der auf 2:0 erhöhte (51.). Nach einem schnellen Spielzug über Aaron Allwicher, Julian Hahn und Treffer von Bate jubelte man bereits. Dem 3:0 stand aber eine Abseitsstellung vom Torschützen im Weg.

Von Anfang an setzte Helpenstein den Gegner tief in der gegnerischen Hälfte unter Druck. Kurdistan Düren war viel zu statisch und konnte sich eine Stunde lang keine gefährliche Aktion erspielen. Zur Pause führten die Gäste durch einen erfolgreichen Kontertreffer von Hope Edwyn Bate mit 1:0 (22.).

Postwendend und ein wenig aus dem Nichts, kam der SVK zum Anschlusstreffer. Inan Naki legte den Ball auf die linke Seite raus. Die Flanke von Bryant Baidoo verwertete der eingewechselte Nurullah Yasar (61.). In den folgenden zehn Minuten kamen die Gäste etwas ins Schwimmen. Yasar scheiterte mit einem abgefälschten Freistoß an der Latte, Baidoo wurde bei zwei Schüssen abgeblockt; nach einer Ecke setzte Salifu Krubally das Leder ans Außennetz.

„Wir haben eine schlechte Leistung gezeigt. Mit dem 1:3 war das Spiel für uns zu Ende“, war SVK-Trainer Siyar Tan enttäuscht. Beim 3:1 nahm sich Sinanoglu ein Herz und traf per Weitschuss (81.). Zwei Minuten später hatte Erdem Acikgöz selbigen Mut und traf ebenfalls aus der Distanz zum 4:1 (83.).

Kurz vor Ende leitete Coach Hahn mit einem starken Steckpass den 5:1-Endstand ein. Bate gab seine zweite Vorlage und Sinanoglu netzte zum dritten Mal ein (89.). Beim Herauseilen aus seinem Tor, rasselte Dürens Keeper Emrullah Yasar mit Bates Schienbein zusammen. Nach der Partie musste der Torwart wegen einer Kopfverletzung ins Krankenhaus.

Bei Helpenstein war nach Abpfiff die Freude groß, auch weil im Parallelspiel Viktoria Arnoldsweiler bei den Sportfreunde Uevekoven 0:0 gespielt hatte. Durch dieses Ergebnis steht der Klassenerhalt von Uevekoven fest. Am letzten Spieltag muss zwischen Helpenstein und Arnoldsweiler der letzte Absteiger ermittelt werden.

Helpenstein, die von lautstarken Auswärtsfans unterstützt wurden, empfängt zu Hause den SV Eilendorf und will den Vorteil gegenüber Arnoldsweiler von zwei Punkten und vier Toren Vorsprung und mehr erzielten Treffern nutzen. Die Viktoria wird zu Hause gegen das abgestiegene Team von Glesch-Paffendorf versuchen, das Blatt noch zu wenden.

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