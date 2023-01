Helpenstein gewinnt die Schrumpf-Stadtmeisterschaft Da die SG Merbeck/Wegberg kurzfristig auch noch absagte, nahmen nur vier Teams an der Wegberger Hallen-Stadtmeisterschaft teil.

Mit nur fünf gemeldeten Mannschaften war der Stadtpokal nach den aus unterschiedlichen Gründen erfolgten Rückzügen von Mittelrheinligst FC Wegberg-Beeck und C-Ligist Viktoria Rath-Anhoven freilich ohnehin schon spärlich besetzt – am Vorabend der Austragung waren es dann nur noch vier. Da sagte kurzfristig auch noch D-Ligist SG Merbeck/Wegberg ab. „Merbecks Geschäftsführer Christian Reiners rief da an und teilte uns mit, dass die SG vier grippekranke Spieler hat und daher leider kein Team zusammenbekommt“, erläuterte auf Nachfrage Beate Rönnebeck, Geschäftsführerin des Wegberger Stadtsportverbands, der die „SM“ veranstaltet.

Mit nur vier Teams wären es folglich auch nur sechs Spiele gewesen, hätte der Stadtpokal sich gerade einmal über anderthalb Stunden erstreckt. Was der Supergau für Ausrichter SC Wegberg gewesen wäre – man richtet ein derartiges Turnier ja vor allem auch deswegen aus, um über den Essen- und Getränkeverkauf ein paar Euro für die in der Regel klamme Vereinskasse zu verdienen. Folglich beschlossen der Stadtsportverband um seinen Vorsitzenden Manfred Maschke und der SC Wegberg um seinen Torwart und Geschäftsführer Marc Baltes eine Austragung mit Hin- und Rückspiel – so wurden es dann doch noch zwölf Spiele.

Dabei setzte sich Landesligist, Titelverteidiger und Favorit Helpen­stein mit 16 Punkten souverän durch. Der Spielplan wollte es so, dass es am Ende immerhin quasi noch ein richtiges „Endspiel“ gab: Helpen­stein traf da auf A-Liga-Herbstmeister Sportfreunde Uevekoven, der sich mit einem Sieg seinerseits die Stadtkrone aufgesetzt hätte. Doch mit einem Eigentor brachte Uevekovens Pascal Pöttgens den SVH in Führung, die danach Julian Hahn auf 2:0 ausbaute. Jan Weyers verkürzte noch, aber das war es dann auch.

„Wir wollten den Titel verteidigen, und das haben wir auch geschafft. Unsere elf Jungs haben das sehr gut gemacht“, lobte Helpensteins Co-Trainer Mario Lehnen, der in der Wegberger Halle eine Mixtur aus Erster, Zweiter und Dritter Mannschaft betreute – die „richtige“ Erste spielte gleichzeitig in Aachen die Finalrunde des Sparkassen-Cups. Von den Hallenassen wirkte in Wegberg überraschend aber Julian Hahn mit. Lehnen erläuterte den Grund: „Julian hatte bei der Sparkassen-Cup-Vorrunde in Erkelenz zwei Zeitstrafen bekommen, war damit für die Finalrunde gesperrt. Von daher freute er sich, hier mitspielen zu können.“

Und dann zog Lehnen ein Gesamtfazit der Stadtmeisterschaft, das getrost Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben durfte: „Klar war das hier kein echter Budenzauber, aber das Niveau war insgesamt besser als gedacht, die Intensität war vorhanden, gab es auch ein paar ganz gute Spiele. Und vor allem war es auch fair, hat sich niemand verletzt.“