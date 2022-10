Helpenstein gewinnt das Kellerduell bei Brauweiler

Heute ist ein 6-Punkte-Spiel für die Mannschaft und so geht sie das Spiel in den ersten Minuten auch an. Der Gegner wird bei Ballbesitz direkt unter Druck gesetzt, was dann überwiegend dazu führt, dass Brauweiler den Ball wegschlägt, meist ins Aus oder in die Füße unserer Abwehr. Mika Florian Johnen hat in den ersten 5 Minuten gleich drei Torchancen. Die ersten beiden im Fünfmeterraum vergibt er überhastet, wenig später kommt er 20m vor dem Tor an den Ball, erkennt, dass das Tor leer ist und hebt den Ball zur 1:0 Führung ins leere Tor. Ein Traumstart, eigentlich. Aber jetzt bleibt Helpenstein nicht beim vorher so erfolgreichen Pressing, sondern erwartet den Gegner an oder hinter der Mittellinie. Das hat zur Folge, dass der Gegner sicherer wird während unsere Mannschaft sich durch ihre Inaktivität selbst einschläfert. So steht es dann nach wenigen Minuten 1:1. Dadurch wird Helpenstein zwar wieder wach, ist aber verunsichert, es läuft nicht viel zusammen. Nach einer halben Stunde muss Rocco Marcel Hoitink angeschlagen vom Platz. Für ihn läuft jetzt Max Leon Gerighausen auf.

In der 35. Minute geht Julian Hahn im gegnerischen Strafraum zu Boden und wartet eigentlich auf den Elfmeterpfiff. Der bleibt aber aus, dafür kommt der Ball noch Mal in seine Nähe. Geistesgegenwärtig schlägt er ihn im Liegen ins Tor. Helpenstein führt wieder und baut die Führung ein paar Minuten später durch Christian Körfer, der mit dem Ball ins Tor fällt, auf 3:1 aus, verletzt sich aber dabei.

Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff bekommt Helpenstein den Ball nicht aus dem Strafraum heraus und Brauweiler markiert den Anschlußtreffer.

Für den verletzten Christian Körfer kommt nach der Pause Robin Langer in die Mannschaft. Er erzielt auch bald ein schönes Kopfballtor, das aber wegen Abseits nicht gegeben wird. In der 53. Minute erläuft Robin einen Pass von Mika Johnen und läßt dem herauseilenden Keeper keine Chance. Jetzt hat Helpenstein wieder mehr vom Spiel. Es bleibt aber zerfahren. Einzelaktionen stehen im Vordergrund. Aber immerhin lädt man jetzt den Gegner nicht mehr zum Toreschiessen ein. Die endgültige Entscheidung gelingt Yannick Schenesse, der in der Nachspielzeit den Ball aus Höhe der Mittellinie ins vom Torwart verlassene Tor befördert. Wenig später ist ein wenig schönes, aber dafür für Helpenstein erfolgreiches Spiel vorbei.