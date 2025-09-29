Helpenstein gelingt der erste Sieg

Die Last, die Mannschaft, dem Trainerteam und auch den zahlreichen Fans des SV Helpenstein von den Schultern fielen, war nach dem 3:2(2:1)-Derby-Sieg gegen die Sportfreunde Uevekoven förmlich greifbar. Denn der SV holte schließlich auch die ersten Punkte überhaupt in der Spielzeit 2025/26. Uevekoven hingegen muss nach dem Aufstieg weiter auf seinen ersten Saisondreier warten.
Dabei hatten die Sportfreunde über weite Strecken des Derbys wesentlich mehr Spielanteile, erspielten sich auch entsprechend Chancen, scheiterten aber an mangelnder Entschlossenheit im Abschluss. Oder auch öfters an der leidenschaftlich verteidigenden Helpensteiner Mannschaft und deren Torhüter und Kapitän Eric Wille.
Schon nach drei Minuten war der zum ersten Mal gefordert, als er einen Freistoß von der Strafraumgrenze, von Uevekovens Kapitän und Antreiber Joshua Holtby abgefeuert, zur Ecke abwehren konnte. Uevekoven blieb aber dran, und schon in der 10. Minute führte es auch mit 1:0. Wiederholt hatte Helpensteins Keeper Wille geklärt, gegen den Nachschuss von Uevekovens Marcio Moreira Da Silva aus zwölf Metern war aber auch Wille machtlos.
Helpenstein reagierte mit entschlossenen Gegenangriffen und schon in der 13. Minute gelang auch der 1:1-Ausgleich. Talan Acikgöz hatte von der linken Angriffsseite den am langen Pfosten lauernden Dominic Sinanoglu bedient, der den Ball dann aus Nahdistanz über die Linie drückte. Auch Uevekovens Torwart Patrick Wiesen war da natürlich machtlos. Sein Gegenüber Wille hielt dann in der 18. Minute einen Flachschuss von Marcio Moreira Da Silva. Machtlos wäre er aber wohl nur eine Minute später gewesen, wenn Uevekovens Nico Czichi eine Kopfballchance nicht aussichtsreich vergeben hätte.
So aber gelang dem SVH noch vor der Pause die etwas überraschende 2:1-Führung. Auf der linken Angriffsseite versuchte Torschütze Sinanoglu eine Flanke vors Tor zu bringen, schoss dabei allerdings wohl Uevekovens Abwehrspieler Tom Ciewior den Ball an die Hand. „Elfmeter, Elfmeter“, forderte Helpenstein und Schiedsrichter Jonas Paul Stehling zeigte auch sofort auf den Punkt. Helpensteins Abdelkarim Ait Kassi schnappte sich sofort selbstbewusst die Kugel und verwandelte auch sicher mit seinem linken Fuß und einem Schuss unter die Latte. Torwart Wiesen war erneut ohne Abwehrchance. Der SVH führte nach 45 Minuten also 2:1.
Und er baute diese in der 56. Minute sogar noch auf 3:1 aus. Der eingewechselte Marshall Ströde erzwang gegen Uevekovens Torwart Wiesen einen Eckball. Und den schlug Helpensteins „Gewaltschütze“ Aaron Allwicher von der linken Seite auf den kurzen Pfosten, von wo er dann irgendwie den Weg ins Tor fand.
Aber auch diesen Vorfall steckte Aufsteiger Uevekoven weg, suchte selbst immer wieder den Weg nach vorne. Und schon in der 60. Minute trafen die Sportfreunde auch schon wieder zum 2:3-Anschluss: Kevin Jude Mohanraj zog von der Strafraumgrenze einfach mal ab und über Freund und Feind hinweg senkte sich der abgefälschte Ball ins lange Eck des Helpensteiner Tores. Hätte Torschütze Jude Mohanraj in der 73. Minute erneut mehr Glück gehabt, wäre sein Flachschuss zum möglichen 3:3 im Tor und nicht am Innenpfosten gelandet. Doch es blieb beim 3:2 für den SVH.