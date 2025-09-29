– Foto: Engelbert Fell

Helpenstein gelingt der erste Sieg Ein enges Landesliga-Derby entscheidet der SV Helpenstein gegen die Sportfreunde Uevekoven mit 3:2. Es ist der erste Dreier, während Uevekoven weiter warten muss. Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 Helpenstein Uevekoven

Die Last, die Mannschaft, dem Trainerteam und auch den zahlreichen Fans des SV Helpenstein von den Schultern fielen, war nach dem 3:2(2:1)-Derby-Sieg gegen die Sportfreunde Uevekoven förmlich greifbar. Denn der SV holte schließlich auch die ersten Punkte überhaupt in der Spielzeit 2025/26. Uevekoven hingegen muss nach dem Aufstieg weiter auf seinen ersten Saisondreier warten.

Gestern, 15:00 Uhr SV Helpenstein Helpenstein Sportfreunde Uevekoven Uevekoven 3 2 Dabei hatten die Sportfreunde über weite Strecken des Derbys wesentlich mehr Spielanteile, erspielten sich auch entsprechend Chancen, scheiterten aber an mangelnder Entschlossenheit im Abschluss. Oder auch öfters an der leidenschaftlich verteidigenden Helpensteiner Mannschaft und deren Torhüter und Kapitän Eric Wille.

Schon nach drei Minuten war der zum ersten Mal gefordert, als er einen Freistoß von der Strafraumgrenze, von Uevekovens Kapitän und Antreiber Joshua Holtby abgefeuert, zur Ecke abwehren konnte. Uevekoven blieb aber dran, und schon in der 10. Minute führte es auch mit 1:0. Wiederholt hatte Helpensteins Keeper Wille geklärt, gegen den Nachschuss von Uevekovens Marcio Moreira Da Silva aus zwölf Metern war aber auch Wille machtlos. Helpenstein reagierte mit entschlossenen Gegenangriffen und schon in der 13. Minute gelang auch der 1:1-Ausgleich. Talan Acikgöz hatte von der linken Angriffsseite den am langen Pfosten lauernden Dominic Sinanoglu bedient, der den Ball dann aus Nahdistanz über die Linie drückte. Auch Uevekovens Torwart Patrick Wiesen war da natürlich machtlos. Sein Gegenüber Wille hielt dann in der 18. Minute einen Flachschuss von Marcio Moreira Da Silva. Machtlos wäre er aber wohl nur eine Minute später gewesen, wenn Uevekovens Nico Czichi eine Kopfballchance nicht aussichtsreich vergeben hätte.