Helpenstein feiert den ersten Dreier der Saison

Fußball-Landesligist SV Helpenstein hat den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach. Im Derby wurden die Aufsteiger portfreunde Uevekoven mit 3:2 niedergerungen. Dabei sahen sich die Gastgeber zunächst mit einem Rückstand konfrontiert. Das 0:1 (10.) machte Marcio Moreira da Silva. Die Führung hielt nur drei Minuten, da war der SVer Dominic Sinanoglu zum 1:1 (13.) erfolgreich.

Drei Minuten vor der Pause dann die Führung für den SVH durch einen Handelfmeter, den Erdem Acikgöz (42.) verwandelte. Mit dem 3:1 (57.) durch Aaron Allwicher schien die Vorentscheidung gefallen. Aber der Neuling kam nochmals zurück und schaffte durch Kevin Moranhaj das Anschlusstor (80.).

Uevekoven wartet weiter auf den ersten Dreier in der neuen Umgebung. Sportfreunde-Trainer Daniel Marschalk monierte: „Wir hätten besser verteidigen müssen und sind durch individuelle Fehler in Rückstand geraten. Ein Unentschieden hätte ich als gerechter empfunden.“ Dagegen war SV-Trainer Dominik Hahn glücklich, dass sein Team „endlich den ersten Saisonsieg verdient eingefahren hat“.

