Helpenstein entlässt Tim Neubauer

Tim Neubauer ist nicht mehr Trainer des Landesligisten SV Helpenstein. Bereits beim jüngsten Heimspiel am Sonntag gegen Viktoria Arnoldsweiler (2:2) stand der 32-Jährige nicht mehr an der Seitenlinie. Der Verein stellte Neubauer angesichts zuletzt ausbleibender Siege frei, weil er den Klassenverbleib des SV gefährdet sah – Helpenstein steht drei Spiele vor Saisonschluss mit 27 Punkten aktuell auf dem Abstiegsplatz 14.

Wie der Verein am Wochenende mitteilte, falle die Entscheidung in Wochen der „durchwachsenen Ergebnisse, schwierigen Personalsituationen und einer spürbar gesunkenen Motivation innerhalb der Ersten Mannschaft.“ Und das, obwohl Neubauer, der das Traineramt nach einer miserablen Hinrunde mit nur einem Sieg unter Timo Rheindorf im Winter übernommen hatte, zunächst für einen spürbaren Aufschwung sorgte. Vier Siege in fünf Spielen zu Beginn der Rückrunde gehen auf sein Konto, in seinen insgesamt zwölf Spielen als Trainer holte er solide 16 Punkte. Doch nach einem 5:2-Sieg in Erftstadt Anfang April folgte eine Sieglos-Serie von sieben Partien. Der Verein zog vier Spiele vor Saisonende die Reißleine.

Dabei hatte man eigentlich über die Saison hinaus mit dem Trainerteam weitermachen wollen. Dazu wäre es aber ohnehin nicht gekommen: „Ich habe den Verein vor drei Wochen informiert, dass ich nach der Saison nicht weiter Trainer bleiben kann. Ich wollte schon, aber private und berufliche Gründe hätten das verhindert“, berichtet Neubauer. Der Verein akzeptierte die Entscheidung. Vergangenen Donnerstag suchte dann der Vorstand das Gespräch mit Neubauer. „Wir hätten den Weg sehr gerne weiter gemeinsam beschritten. Aber nach intensiven Gesprächen und reiflicher Überlegung hat der Vorstand die Entscheidung getroffen, für die letzten vier Spiele der Saison ein neues Trainerteam einzusetzen“, sagt Helpenstein-Vorsitzender Werner Derichs. Auch Neubauers Co-Trainer Oliver Treuner und Tim Lengersdorf müssen gehen.