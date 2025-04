Helpenstein auf Augenhöhe, aber ohne Punkte in Düren

Vor drei Wochen, genau am 30. März, hatte der SV Helpenstein die Rückrundenpartie gegen die Sportfreunde Düren mit 3:2 gewonnen. Nun stand das Hinspiel an. Was zunächst kurios klingt, hat einen einfachen Grund: Die ursprüngliche Partie am 4. Spieltag in Düren am 30. September konnte damals nicht durchgeführt werden.

Helpenstein war zwar ordnungsgemäß in Düren auf dem Kunstrasenplatz an der dortigen Blücherstraße angetreten, musste dann aber festzustellen, dass der „Kunstrasen“ an einem Elfmeterpunkt eingerissen war. Das wurde umgehend vom Schiedsrichtergespann bemängelt – mit dem Hinweis an den Gastgeber Düren für Abhilfe zu sorgen. Die mühten sich anschließend zwar redlich, jedoch wohl nicht zur Zufriedenheit der Schiedsrichter. So musste Helpenstein notgedrungen also wieder unverrichteter Dinge die lange Heimreise antreten.

Das Hinspiel konnte also erst jetzt am Ostermontag nachgeholt werden. Und wie schon vor rund drei Wochen war der SV Helpenstein gegen den Tabellenzweiten ein gleichwertiger Gegner, musste sich erst in der Schlussviertelstunde geschlagen geben. Es war übrigens die erste Pflichtspielniederlage der Mannschaft unter dem neuen Trainer Tim Neubauer, der den Drei-Dörfer-Club erst in der Winterpause vom glücklosen Timo Rheindorf übernommen hatte. 5:3 (1:1) hieß es nach einer abwechslungsreichen Partie für Düren.

Düren ging zunächst in der 20. Minute in Führung, ehe Robin Jackels in der 35. Minute der Ausgleich gelang. In der 60. Minute gelang abermals Dominic Sinanoglu der Ausgleich zum 2:2 für Helpenstein. Und Maurice Braun brachte die Gäste in der 68. Minute sogar in Führung. Doch im Anschluss traf Düren in der 73., 85. und 90. Minuten zum 5:3-Endstand. Trotzdem erkannte Düren die Leistung des Gegners an. „Spielt Helpenstein so stark die Saison weiter, wird es mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, hieß es aus Düren. In der Tabelle rangiert Helpenstein auf Platz elf mit 24 Punkten.