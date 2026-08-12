Helmut Sildatke erhält DFB-Ehrenamtspreis

Tolle News für Helmut Sildatke. – Foto: Meiki Graff

Wie gut, dass er seit 2021 in Pension ist. „Einen regulären Job könnte ich gar nicht mehr machen - dafür würde einfach die Zeit fehlen“, sagt Helmut Sildatke schmunzelnd. Was in erster Linie mit seiner Tätigkeit im Spielausschuss des Fußballkreises Heinsberg zu tun hat. „Alles in allem kommen da locker 30 bis 40 Stunden in der Woche zusammen - mit zig Telefonaten, Spielverlegungen, Versammlungen und der Verhängung von Ordnungsgeldern, Strafen und Sperren“, bekräftigt der gebürtige Katzemer, der in seinem Heimatort auch weiterhin wohnt. Im Spielausschuss arbeitet er seit 2013 mit.

Der wurde ihm in der Sportschule Hennef in einer offiziellen Feierstunde überreicht, die in ein komplettes Wochenende mit einigen Aktivitäten eingebunden war. In der Sportschule erhielt Sildatke Urkunde und DFB-Uhr, die Laudatio auf ihn hielten Markus Müller, Vizepräsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein, und FVM-Ehrenpräsident Alfred Vianden. „Deren Rede war schon vom Feinsten“, sagt Sildatke.

Insgesamt engagiert sich der 69-Jährige im Fußball ehrenamtlich aber schon seit Januar 1975 - und damit länger als ein halbes Jahrhundert. „Insgesamt 38 Jahre habe ich Jugendteams trainiert, 21 Jahre Seniorenmannschaften - häufig auch parallel.“ Dazu war er beziehungsweise ist weiterhin Jugendleiter und Geschäftsführer - erst bei seinem Heimatklub Viktoria Katzem, danach beim SV Holzweiler. Für seine gesamte ehrenamtliche Tätigkeit wurde er nun mit einer besonderen Auszeichnung geehrt: Sildatke erhielt den DFB-Ehrenamtspreis.

Im Fußball war das Müller in gewisser Weise dann auch wieder. Denn viele Jahre lang war Müller Vorsitzender des FVM-Spielausschusses - auch wenn Sildatke mit Müller da nur wenige direkte Berührungspunkte hatte. Das hatte schon weit mehr Josef Küppers, der an Rosenmontag 2026 verstorbene langjährige Vorsitzende des Heinsberger Spielausschusses.

Müller kennt er auch noch aus einem ganz anderen Bereich: „Der war früher mein Chef.“ Denn wie Müller ist auch Sildatke ein Eisenbahner, war Beamter bei der Deutschen Bahn. Alte Erkelenzer kennen ihn noch aus seiner langen Zeit als Schalterbeamter im Erkelenzer Bahnhof - dort arbeitete der frühere Zugführer von 1983 bis 2005. Danach wechselte er bis zur Pensionierung 2021 in die Verwaltung nach Köln. „Da bin ich jeden Tag von Katzem mit dem Rad nach Hochneukirch gefahren und dort dann in den Zug gestiegen.“ In Köln war dann eben Müller auch sein Vorgesetzter.

„Der Jupp war es auch, der mich gefragt hatte, ob ich mir nicht eine Mitarbeit im Spielausschuss vorstellen könnte. Ich konnte es - nicht zuletzt, weil ich mit Tarifen und Regularien ja schon von Berufs wegen bestens vertraut war“, erläutert Sildatke grinsend. „Die Zusammenarbeit mit Jupp und auch dem jetzigen Vorsitzenden Stefan Cüster war ein Traum. Wir waren und sind ein tolles Team.“

In der neuen Saison ist Sildatke zuständig für die A-Liga, die C1- und die D1-Liga, dazu für alle Freundschaftsspiele. Die Leitung der B1-Liga hat er wegen Befangenheit abgegeben - in dieser Klasse spielt eben sein Verein, der SV Holzweiler. Bei dem ist er seit 19 Jahren Geschäftsführer. Als er 1995 als Trainer der ersten Mannschaft ins Seilerdorf wechselte, habe er aber keineswegs an ein langfristiges Engagement gedacht, versichert er: „Ich dachte, ich gehe da mal für zwei Jahre als Trainer hin.“ Geworden ist daraus ein Engagement, das bis heute andauert.

Blitzschlag bei Relegationsspiel in Linnich

Während seiner Trainertätigkeit in Holzweiler ist Sildatke einmal überregional bekannt geworden - aus einem dramatischen Grund: Beim Relegationsspiel zur Bezirksliga in Linnich gegen Alemannia Mariadorf wurde er an der Seitenlinie während eines Unwetters buchstäblich vom Blitz getroffen. „Das war am 6. Juni 1998. Dieses Datum hat sich bei mir eingebrannt. Da hat mich der Ausläufer eines Blitzes erwischt.“ Bleibende Schäden trug Sildatke glücklicherweise aber nicht davon. „Ich bin dann sofort ins nahe gelegene Linnicher Krankenhaus gekommen, das es damals ja noch gab. Nach ein paar Tagen konnte ich entlassen werden“, berichtet er.

Aber auch vor Kurzem gab es noch einmal große Aufregung um ihn. Denn da war ein Helmut Sildatke gestorben - einige dachten, das wäre er gewesen. „Tatsächlich war es aber mein Onkel, der eben genauso hieß wie ich“, klärt Sildatke auf.

Ans Aufhören denkt er noch lange nicht: „Gerade die Tätigkeit im Spielausschuss macht mir sehr viel Spaß. Da will ich weitermachen. Ein bisschen ist das auch so was wie ein Lebenselixier für mich.“ Was ihm aktuell aber ein wenig Sorge bereitet, ist der fahrlässige Umgang vieler Vereine mit dem Online-Spielbericht: „Da müssen vor jedem Spiel eben auch die Fotos der Spieler hochgeladen werden - ansonsten sind die nicht spielberechtigt. Im Juli gab es bei den Freundschaftsspielen locker 30 bis 40 Fälle, bei denen das nicht erfolgt ist. Das wird daher unbedingt auch ein Thema bei der Arbeitstagung sein.“

Wozu das führen kann, musste in der abgelaufenen Saison sehr schmerzhaft Germania Hilfarth erfahren. Denn der Bezirksligist hatte in der ersten Runde des Kreispokals beim A-Ligisten SV Breberen das Foto eines eingewechselten Spielers nicht hochgeladen - aus einem 4:1-Sieg wurde so eine 0:2-Niederlage.