Helmut-Rahn-Statue zur Reparatur abgeholt

Die Statue von Helmut Rahn wurde zur Reparatur abgeholt. – Foto: Rot-Weiss Essen

Die Reparatur der Helmut-Rahn-Statue hat begonnen: Am Montagmorgen, 20. April, wurde die Bronze-Figur behutsam aus ihrem Block gelöst und mithilfe eines kleinen Krans herausgehoben. Ziel ist es, die Statue vollständig zu erhalten und die Substanz bestmöglich zu schützen. Unbekannte hatten die Statue am Bein angesägt, Rot-Weiss Essen hatte dies bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Nach der sorgfältigen Prüfung möglicher Maßnahmen wurde mit den Arbeiten die Metallbau Klausmeyer-Ossowski GmbH beauftragt. Firmenchef Peter Klausmeyer-Ossowski ist selbst Mitglied und Dauerkarteninhaber bei Rot-Weiss Essen – entsprechend ist die Instandsetzung für ihn und sein Team eine echte Herzensangelegenheit.

Im nächsten Schritt wird die Statue im Betrieb nun fachgerecht repariert. Die Maßnahmen umfassen unter anderem umfangreiche Schweißarbeiten inklusive sorgfältiger Vorbereitung der Schweißnähte an sämtlichen beschädigten Stellen. Zur optimalen Vorbereitung hat das Unternehmen Kontakt mit der Gießerei aufgenommen, die die Statue ursprünglich gefertigt hat – ein weiterer Beleg für den hohen Anspruch an Qualität und Authentizität bei der Restaurierung.