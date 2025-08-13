Helmut Jaspers ist Ehrenmitglied von Siegfried Materborn

Erst gab es das erwartete einstimmige Ergebnis, dann Standing Ovations für den Mann, der sich dieses Votum und den Applaus einfach verdient hatte. Helmut Jaspers wurde bei der Jahreshauptversammlung von Siegfried Materborn zum Ehrenmitglied ernannt. Vorsitzender Stephan Siebers hatte den Werdegang von Helmut Jaspers skizziert. Ein Satz hätte dabei eigentlich gereicht, um zu verdeutlichen, welch große Verdienste sich Jaspers erworben hat. Der ehemalige Vorsitzende Ingo Bredick hatte ihn einmal als „fleißige Arbeitsbiene, die treibende Kraft im Verein, ohne die nichts geht“ bezeichnet.

Helmut Jaspers wurde 1961 im Alter von sechs Jahren Mitglied von Siegfried Materborn. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften, wurde erst als Mittelstürmer und ab der B-Jugend nur noch als Torhüter eingesetzt. Er lief für die Kreisauswahl auf und begann früh als Jugendtrainer.

Als Senior wechselte er zu den damaligen Landesligisten BV Kellen und Viktoria Goch. Nach seiner Rückkehr feierte Jaspers mit Siegfried Materborn den Aufstieg in die Bezirksliga (1979) und Landesliga (1982). Später fungierte er als Spielertrainer und ab 2002 als Betreuer der ersten Mannschaft, die es bis in die Verbandsliga schaffte. Von 2007 bis 2025 war er Geschäftsführer, jetzt kandidierte er nicht mehr, Nachfolger wurde Bastian Schumacher.

Siegfried Materborn konnte bei dem Treffen zufrieden Bilanz ziehen. Der Verein zählt wieder mehr als 700 Mitglieder, davon sind etwa 400 Kinder und Jugendliche. Für ihre Vereinstreue wurden Karl-Heinz Buller (70 Jahre), Bernd Zevens, Alex Jansen (beide 65 Jahre), Karl-Heinz Reintjes (50 Jahre), Peter Wittenburg, Thorsten Rintelen, Gernot Dietl und Wolfgang Welke (alle 40 Jahre) geehrt.