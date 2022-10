Helmut Dahlhoff mit Legendenstatus 1961 erzielt er das Goldene Tor zum Aufstieg des SC Kohlheck – heute feiert er seinen 90. Geburtstag

Wiesbaden . Beim Kreisoberligisten SC Kohlheck genießt Helmut Dahlhoff, der an diesem Dienstag seinen 90. Geburtstag feiert, den Status einer Legende. Und das hat gleich mehrere Hintergründe. Der gelernte Schmied, den es aus dem Westfälischen der Liebe wegen nach Wiesbaden verschlug, wurde 1961 im Entscheidungsspiel des SCK gegen den SV Hallgarten auf dem unmittelbar im Ort gelegenen alten Eltviller Platz zum Aufstiegshelden in die damalige A-Liga. Er war Schütze des Goldenen Tores, dessen Gültigkeit in dem umkämpften Match vor etwa 1110 Zuschauern aber erst noch einmal überprüft werden musste, während der Ball in Richtung Bahngleise geflogen war. Es war deshalb so knifflig, weil die Tore in Eltville seinerzeit keine Netze hatte, erinnert sich Teamgefährte Franz Schall – und eine Videoüberprüfung noch Lichtjahre entfernt war. Doch der Torhüter des SV Hallgarten soll schließlich als vorbildliche Fairplaygeste bestätigt haben: „Der war drin.“