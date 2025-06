Helmstedter SV startet Neuanfang in Kreisklasse

Vor zwei Wochen berichteten wir noch, dass der Helmstedter SV, der bereits abgeschrieben war, den Klassenerhalt auf den letzten Metern doch noch erreichen kann. Doch dieser Gedanke verflog schnell, als vor wenigen Tagen durchsickerte, dass der letztjährige Aufsteiger unabhängig des sportlichen Ausgangs, im nächsten Jahr in der Kreisklasse antritt.

Zum Peak der Entwicklung stand der Aufsteiger zur Winterpause dieser Saison auf Rang sieben der Bezirksliga. An einen Abstieg oder gar Abschied einiger Erfolgsgaranten war da noch nicht zu denken. Ausgefallene Trainings und schwache Testspiele legten ein wackliges Fundament vor der Rückrunde. Und als Behse Anfang März schließlich seinen Rücktritt bekanntgab, ging gar nichts mehr.

Zu diesem Entschluss sei man gekommen, da nur eine Hand voll Spieler nach dem Jahr dem Verein erhalten bleiben. Ein schmerzlicher Schock, der so in den vergangenen Jahren nicht abzusehen war. Ganz im Gegenteil: Nachdem Marco Behse vor über vier Jahren übernahm, führte der Übungsleiter den HSV zunächst auf Platz sieben, zwei und drei, ehe es im vergangenen Jahr mit der Meisterschaft und dem Aufstieg klappte.

Bereits vor Wochen erklärte er gegenüber FuPa: "Seitdem ich mitgeteilt habe, dass ich zur neuen Saison nach Schöningen gehe, geht bei uns gar nichts mehr." 13 von 14 Spiele nach der Winterpause gingen verloren, ehe man gegen Lafferde mit 6:2 auftrumpfte. Hiernach schrieben wir noch: "Der Helmstedter SV lebt!"

Eine völlig falsche Annahme. Einige Spieler haben sich indes für Wechsel mit ihrem Trainer entschieden und kicken nächstes Jahr für die Zweitvertretung des FSV Schöningen. Diese verpasste den Bezirksliga Aufstieg um einen Punkt und tritt somit weiterhin in der Kreisliga Helmstedt an. Eine Liga darunter versucht sich der verbliebene Stamm mit den Spielern aus der Zweitvertretung, die gerade den Sprung in die 1. Kreisklasse feierten.