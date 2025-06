Helmstedter SV lebt – Kampf um Platz 2

Dieses Wochenende hatte man sich in Rautheim definitiv anders vorgestellt. Statt wie auf Instagram gepostet "den Klassenerhalt klarzumachen" ging man mit 1:4 bei der Arminia aus Vechelde unter. Die Niederlage bedeutete gleichzeitig dass der Vorsprung auf den Helmstedter SV auf dem Abstiegsplatz auf drei Punkte schrumpfte.

Während Helmstedt am 15. Juni zum MTV Schandelah fährt, der die Saison längst ad acta gelegt hat und erst am letzten Wochenende mit 11:0 gegen Lamme mal so richtig baden ging, muss Rautheim am letzten Spieltag nach Schwicheldt. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen versprechen dabei keine einfache Aufgabe zu werden.