Helmstedt braucht eine Reaktion nach der Vorwoche

Bei den Gästen aus Helmstedt will man die Vorwoche wohl am liebsten aus dem Kopf und dem Gedächtnis streichen. Dass das nicht so einfach werden wird, gab auch René Cassel, Trainer der Helmstedter, preis: "Das 1:11 wird für immer in meinem Kopf bleiben, aber man kann auch aus solchen Spielen ein paar positive Dinge mitnehmen."

Tabellarisch blieben die Gäste zwar auf dem vorletzten Platz, doch die Konkurrenz punktete in den vergangenen Wochen kontinuierlich und die Luft im Abstiegskampf wird langsam dünner. Der SSV Kästorf zog durch den Sieg mit den Freien Turnern wieder punktgleich und hat noch ein Spiel in der Hinterhand, um auf Platz drei zu springen.

Helmstedt verlor vier der vergangenen fünf Partien und will es nun am Sonntag besser machen: "Wir müssen jetzt einfach Charakter zeigen. Viele Dinge können wir einfach nicht beeinflussen, aber auf dem Platz will ich eine Reaktion sehen. Unabhängig vom Ergebnis. Die Jungs können das, müssen es aber auch wollen." so René Cassel mit einem Appell an seine Schützlinge.

Die bisherigen Spiele gegen den SSV Kästorf liefen eher suboptimal. Das Hinspiel verlor man mit 2:5 und im Bezirkspokal verlor man mit 0:5 in Kästorf. Die Vorzeichen sind also klar, aber Helmstedt war schon für die ein oder andere Überraschung gut in dieser Saison. Anpfiff ist um 15.00 Uhr.