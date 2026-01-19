Helmlinger bleibt, Hofem kommt

Bei einem Glas Wein bei Manager Jockel Weinz daheim wurde der Deal fix gemacht: Manuel Helmlinger wird auch nächste Saison Cheftrainer bei der FSG Jugenheim/Partenheim in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost sein. Noch eine Ecke geselliger lief die Rückkehr von Kai Hofem ab.
Der 35-Jährige, der schon in der Saison 2022/23 kurz für die FSG auf Torejagd ging, wurde von einigen Spielern bei einer Fastnachtsveranstaltung von der Rückkehr überzeugt, wie Weinz erzählt. Hofem war lange beim FSV Nieder-Olm in der Bezirksliga und zuvor dem SV Nauheim in der Gruppenliga Darmstadt am Ball, sammelte in den letzten Jahren jedoch keine Punktspiel-Minuten mehr. Weinz freut sich dennoch auf den ein oder anderen Einsatz des Torjägers, der einst in der U19 bei Mainz 05 gespielt hat.
In jungen Jahren schon viel Trainer-Erfahrung
Das tat auch Manuel Helmlinger, ehe er unter anderem für Wormatia Worms und den SV Gonsenheim Regional- und Oberligaerfahrung sammelte. Als spielender Chef- und Cotrainer bei RWO Alzey und Alemannia Waldalgesheim in der Verbandsliga sowie lange Jahre bei Bezirksligist FSV Saulheim hat der 39-Jährige auch schon mehr als ein Jahrzehnt Trainererfahrung vorzuweisen.
„Er ist inhaltlich gut, macht gute Ansagen, ist total strukturiert, trifft den Ton, ist ein loyaler Typ, geht auf die Menschen zu, und wenn er sich einwechselt, reiben die Zuschauer sich die Hände“, schwärmt Weinz von seinem verletzungsbedingt allerdings nur noch selten spielenden Chefcoach. Der aktuelle Sechste blickt nach oben: „Wenn wir Vierter werden, ist die Welt völlig in Ordnung. Sollte es das Relegationsspiel werden, nehmen wir es gern mit, aber dafür müsste alles passen.“