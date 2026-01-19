Helmlinger bleibt, Hofem kommt

Jockel Weinz (rechts) freut sich über die Verlängerung mit Trainer Manuel Helmlinger (links) und die Rückkehr von Kai Hofem (Mitte).

Bei einem Glas Wein bei Manager Jockel Weinz daheim wurde der Deal fix gemacht: Manuel Helmlinger wird auch nächste Saison Cheftrainer bei der FSG Jugenheim/Partenheim in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost sein. Noch eine Ecke geselliger lief die Rückkehr von Kai Hofem ab.

Der 35-Jährige, der schon in der Saison 2022/23 kurz für die FSG auf Torejagd ging, wurde von einigen Spielern bei einer Fastnachtsveranstaltung von der Rückkehr überzeugt, wie Weinz erzählt. Hofem war lange beim FSV Nieder-Olm in der Bezirksliga und zuvor dem SV Nauheim in der Gruppenliga Darmstadt am Ball, sammelte in den letzten Jahren jedoch keine Punktspiel-Minuten mehr. Weinz freut sich dennoch auf den ein oder anderen Einsatz des Torjägers, der einst in der U19 bei Mainz 05 gespielt hat. In jungen Jahren schon viel Trainer-Erfahrung