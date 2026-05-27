Helmke vorn: Die Elf des Jahres der KOL Hofgeismar-Wolfhagen Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Marc Feil von der FSG Weidelsburg. Der Schlussmann wurde dreimal in die Elf der Woche gewählt und kam in der Saison zudem auf zwei Assists. Die Dreierkette bilden Erik Behr von der SG Obermeiser/Westuffeln, Christoph Denecke von der SG Diemeltal und Henner Spatz von der SG Weser/Diemel. Behr wurde sechsmal nominiert und verbuchte eine Vorlage, Denecke kam auf fünf Nominierungen sowie drei Tore und einen Assist. Spatz wurde ebenfalls fünfmal berücksichtigt und steuerte fünf Treffer sowie drei Vorlagen bei.

Im Mittelfeld führt Sascha Fitzenreiter von der SG Obermeiser/Westuffeln die Auswahl an. Der Mittelfeldspieler sammelte sechs Nominierungen und starke acht Tore sowie 14 Assists. Neben ihm steht Dorian Schmand vom FC Oberelsungen, der fünfmal in der Elf der Woche vertreten war und mit 13 Toren sowie sechs Vorlagen auch offensiv auffiel. Komplettiert wird die Reihe von Lucas Schneider von der SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau, der vier Nominierungen, drei Tore und neun Assists vorweisen kann, sowie Lukas Bromm von der SG Diemeltal, der mit sieben Treffern und 27 Vorlagen herausragende Werte sammelte. Im Angriff steht Jan Torben Helmke von der SG Obermeiser/Westuffeln. Der Torjäger wurde neunmal nominiert und führt die Torjägerliste der Liga mit 33 Toren und sieben Assists an. Neben ihm stehen Alexander Wehrmann von der SG Diemeltal, der siebenmal in der Elf der Woche vertreten war und auf 24 Treffer sowie acht Vorlagen kommt, und Marco Patalong von der SG Calden/Meimbressen II, der sechsmal nominiert wurde und zwölf Tore sowie fünf Assists erzielte.