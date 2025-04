Helmichs Hattrick stoppt Oberpframmern und wird zum Derbyheld

Im Anzinger Sportpark treten die FC-Kicker in dieser Saisonphase mit viel Selbstbewusstsein an. Dies zeigte sich deutlich im ersten Durchgang mit viel Ballbesitz und einer verdienten 2:0-Pausenführung. „Die erste Halbzeit war einfach saugut von uns“, leistete sich Abteilungsleiter Peter Rauch einen kleinen Brehm-Ausflug. Der Funktionär war selbst beteiligt an der Führung. Die Mannschaft von Trainer Peter Beierkuhnlein kombinierte sich über Rauch und Andreas Hetzel über die linke Angriffsseite zweimal schön durch und am Ende traf jeweils Marco Helmich (12.+28.). Der Gast wachte erst im zweiten Abschnitt auf und drängte auf den Anschluss.

„Da sind wir in den Seilen gehangen und haben das Zepter aus der Hand gegeben.“