Helmbrecht erklärt Landsberg-Wechsel: „Mölders und Leugner haben eine sehr große Rolle gespielt“ Ex-Löwe ist endlich wieder fit

Landsberg – Der TSV Landsberg will in dieser Saison unbedingt in die Regionalliga aufsteigen. Zahlreiche Hochkaräter hat Manager Jürgen Meissner bereits für die Kreisstädter gewinnen können, im Winter legte er erneut nach. Vom Regionalligisten Wacker Burghausen kommt Nicholas Helmbrecht (27) zum Bayernliga-Vierten. Im Interview spricht der Ex-Löwe über seinen Wechsel nach Landsberg, den Abschied aus Burghausen und alte Weggefährten.

Servus Nico, 2022 war für dich aus Fußballer-Sicht zum Vergessen, das komplette Jahr musstest du nach einem Kreuzbandriss im Januar aussetzen. Bist du wieder fit? Wann kannst du wieder auf dem Platz stehen?

Nicholas Helmbrecht: Ich habe meinen Fitnesstest bestanden und sogar die letzte Trainingseinheit 2022 in Burghausen noch absolviert. Ich fühle mich gut und hoffe, dass das auch so bleibt, wenn wieder Trainings- und Spielbelastung dazu kommen.

Nach knapp eineinhalb Jahren beim Regionalligisten Wacker Burghausen hast du dich im Winter für einen Wechsel in die Bayernliga zum TSV Landsberg entschieden. Womit konnte dich der Verein überzeugen?

Sowohl die Verantwortlichen, als auch das Trainerteam haben mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben. Es ist ja kein Geheimnis, dass Landsberg dieses Jahr noch aufsteigen will. Klar, war es von Vorteil, dass ich den Großteil der Mannschaft kenne und mit Sascha (Spielertrainer Mölders, Anm. d. Red.) auch jemanden habe, mit dem ich schon zusammengespielt habe und er natürlich meine Qualitäten kennt und zu schätzen weiß. Das Projekt hat mich einfach überzeugt.

Helmbrechts Abschied von Wacker Burghausen nicht ganz freiwillig - „aber so ist der Fußball eben“

Wie bewertest du deine Zeit bei Wacker Burghausen rückblickend?

Ich hatte eigentlich eine recht schöne Zeit in Burghausen, leider wurde ich durch mehrere Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Ich denke aber trotzdem, dass ich in den Spielen, in denen ich auf dem Platz stand, mit meiner Leistung überzeugt habe und der Mannschaft somit auch weiterhelfen konnte. Schade nur, dass das nach meiner jetzigen Verletzung nicht mehr so gesehen wurde. Aber so ist der Fußball eben.

Dein Abschied von Wacker war also nicht ganz freiwillig?

Eigentlich wollte ich in der Rückrunde wieder für Wacker angreifen. Nach der langen Verletzungspause habe ich aber nicht das volle Vertrauen der Verantwortlichen gespürt. Darum habe ich mich für den Wechsel nach Landsberg entschieden. Ich will da jetzt aber kein großes Fass aufmachen.

Ex-Löwe Helmbrecht will mit Landsberg in die Regionalliga aufsteigen: „Ist auf jeden Fall machbar“