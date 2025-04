Hellwach gegen Wasserburg: Kirchheim freut sich auf Herausforderung

Setzen die Fußballer des Kirchheimer SC auf der Zielgeraden dieser Landesliga-Saison noch zu einer Kletterpartie im oberen Tabellendrittel an? Das Heimspiel gegen den TSV Wasserburg (Donnerstag, 19.30 Uhr) liefert in jedem Fall einen ersten Hinweis auf die mögliche Antwort und ist zugleich eine echte Herausforderung.

„Immer ein unangenehmer Gegner, steht hinten meist sicher, ist eine gute Kontermannschaft und sehr effizient im Abschluss“, sagt Kirchheims Trainer Steven Toy über den Tabellendritten (57 Punkte), der im neuen Jahr noch ungeschlagen ist und sechs seiner sieben Spiele seit Ende der Winterpause für sich entschied. Plötzlich ist sogar der zuletzt überraschend schwächelnde TuS Geretsried (62) wieder in Reichweite, und es könnte für die Wasserburger womöglich wie schon im Vorjahr – damals scheiterte das Team an Fortuna Regensburg – für die Aufstiegsrelegation reichen.

Dass es für den Konkurrenten in den verbleibenden fünf Partien noch um die Wurst geht, gefällt Toy. Dessen Mannschaft steht als Sechster (47) jenseits von Gut und Böse, sieht die Partie aber als besondere Challenge: „Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, aber gerade gegen Wasserburg muss die ganze Mannschaft verteidigen. Da müssen wir von Anfang an hellwach sein, so eine müde erste Halbzeit wie in Rosenheim können wir uns diesmal nicht erlauben.“

Grundsätzlich machte dem 36-Jährigen der 2:0-Erfolg am vergangenen Donnerstag viel Spaß. Schließlich habe seine Elf da mal wieder gezeigt, dass sie sehr wohl hinten sicher stehen könne und sei nicht umsonst ohne Gegentor geblieben: „Auch die Einwechslungen haben Wirkung gezeigt, die frischen Leute haben unser Spiel belebt.“ Ob und wie er seine Startelf verändert, ließ der KSC-Coach offen: „Aber wir stellen sicher nicht extrem um.“ Wann der verletzte Peter Schmöller in den Kader zurückkehren kann, ist immer noch offen, für Luka Topic (Schambeinentzündung) ist die Saison definitiv vorbei.