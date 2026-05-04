Hellwach aus der Kabine!

Nicht aus Höflichkeit gegenüber den Gästen, aber offensichtlich verpflichtend: Wir besorgen uns das 0:1 (Von 8 Spielen in diesem Kalenderjahr zum 7. Mal, einzige Ausnahme: das Katastrophenspiel gegen Golbach). Dieses Mal servieren wir durch einen unzureichenden Abwehrversuch dem Torjäger der Gäste den Ball auf dem Tablett, der gute Ali im Tor ist chancenlos. Und dann auch wie immer in der 1. Hälfte. Wir können noch so viele Chancen erarbeiten, das Ding geht nicht rein.

Aber dann: Kaum ist das Spiel wieder eröffnet, Morry Kaba sendet von links eine Flanke vors Tor. Will er jedenfalls, aber der Ball wird länger und länger und landet im Netz. Nur wenig später: schöner Vorstoß über die rechte Außenbahn, Getümmel vor dem Tor, Thomas Nonnen erkennt die Situation und jagt den Ball in die Maschen; es kommt noch besser: wieder kurz danach wird Jonas Küpper zentral angespielt, er bleibt cool: das 3:1. In 7 Minuten plötzlich gedreht. Durchatmen vor dem Endspurt! 78 Minute: eine gute Kombination bringt die Schwarz-Grünen auf 2:3 heran, statt eines möglichen 4:1 nun wieder Hochspannung. Zumindest 5 Minuten lang. Dann Freistoß für uns aus knapp 20m. Marlon Vogt nimmt sich der Sache an: Durch die Mauer durch oder unter ihr her, der Torwart sieht den Ball zu spät – also 4:2; War’s das? Nein, in der Kloska-Arena wird es nochmal spannend. Unsere Abwehr vertändelt den Ball – Flanke – Tor; nur noch 4:3. Nachspielzeit: Gefährlicher Freistoß der Gäste aus dem Halbfeld. 20 Spieler (incl. Torwart der Gäste) vor Ali. Vorbei der Freistoß! Vorbei die Chance! Vorbei das Spiel!