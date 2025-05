Heller neu auf der Kommandobrücke des SVE, Kloos Alex kehrt zurück

Mit Heller konnte man einen äußert vielversprechenden, erfahrenen und hungrigen Trainer für sich gewinnen. Zuletzt beim SV Hahnbach in der Bezirks- & Kreisliga aktiv, ist er seit mehr als einem Jahrzehnt im Amberger Kreis aktiv. Schmidmühlen, Paulsdorf und Theuern waren bspw. einige seine bisherigen Stationen. Als Spieler war er zumeist als zuverlässiger Verteidiger, aber in letzter Zeit auch als Offensivspieler im Einsatz. Erste Erfahrungen als Trainer konnte er vor 3 Jahren bereits bei der Zweitgarnitur des FC Rieden in der Kreisklasse sammeln. Der SVE freut sich, dass er den selbstbewussten und ehrgeizigen Coach von sich überzeugen konnte, und hofft den Schwung der letzten Jahre und die positive Entwicklung fortsetzen zu können und eventuell nächstes Jahr wieder in der vorderen Tabellenhälfte angreifen zu können.

Ein weiteres Puzzleteil für dieses Vorhaben stellt zudem zweifelsohne der nächste Neuzugang und Rückkehrer Alex Kloos dar. Nach dem Abstieg des FCA kehrt „Äxel“ nach einer von ihm persönlich keineswegs enttäuschenden Saison zur neuen Saison wieder zu seinem Stammverein zurück, um die Offensive des SVE hoffentlich wieder mit reichlich Toren zu füttern.

Einen Eckpfeiler der letzten Jahre wird man allerdings in der neuen Saison in Etzelwang vermissen. Mirco Brunner wechselt zum FC Schlicht und möchte versuchen, in der Bezirksliga Fuß zu fassen, nachdem er bereits in der Jugend für die JFG Obere Vils aktiv war. Wir danken Mirco für seinen Einsatz beim SVE und wünschen ihm ein glückliches Füßchen in Schlicht.