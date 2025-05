Hellenthal sendet SOS-Lebenszeichen

Die SG Hellenthal hat im Abstiegskampf einen wichtigen Dreier gesammelt. Beim TSV Schönau siegte die SG klar mit 4:1. Dadurch bleibt Hellenthal weiterhin drin im Konzert der abstiegsgefährdeten Mannschaften, wenngleich sie weiterhin als Drittletzter die schlechtesten Karten aller Teams dort unten haben. Ob dieser Erfolg als großes Aufbruchsignal zu verstehen ist oder ob der Angriff schon zu spät kommt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Man of the Match war Julian Wiesen mit einem Hattrick. Wiesen traf diese Saison fünfmal. Alle fünf Tore erzielte er in den letzten drei Spielen.

Schönau ließ die Chance auf Platz drei aus und bleibt weiterhin auf Platz sechs.

Hellenthal muss morgen gegen FlaKi ran, während Schönau nach Weilerswist muss.