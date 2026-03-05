Hellas wieder ohne Himmelmann, Viktoria Anrath mit frischem Wind

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld wird diesmal komplett am Sonntag ausgetragen - und das hat einen guten Grund: Viele A-Ligisten spielten am Mittwoch noch im Pokal, unter anderem hat Viktoria Anrath mit einem Derbysieg Selbstvertrauen getankt. Im Topspiel geht es nun zum SC Waldniel. Der VfB Uerdingen ist derweil gegen den Bezirksliga-Tabellenführer OSV Meerbusch ausgeschieden und empfängt nun den FC Hellas Krefeld, der auch eine bewegte Woche in den Knochen hat, denn Trainer Kalli Himmelmann hat den Klub schon wieder verlassen - mehr hier.
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - FC Hellas Krefeld
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfB Uerdingen
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Schiefbahn
So., 15.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuRa Brüggen II
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Waldniel
So., 15.03.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Gellep
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Krefeld-Bockum II
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - TSV Kaldenkirchen
So., 22.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 22.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Strümp
So., 22.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Niederkrüchten
So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - SC Viktoria 07 Anrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Meerbusch III
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Schiefbahn
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: