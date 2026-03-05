Hellas wieder ohne Himmelmann, Viktoria Anrath mit frischem Wind

Erneuter Neustart beim FC Hellas. – Foto: Michael Zöllner

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld wird diesmal komplett am Sonntag ausgetragen - und das hat einen guten Grund: Viele A-Ligisten spielten am Mittwoch noch im Pokal, unter anderem hat Viktoria Anrath mit einem Derbysieg Selbstvertrauen getankt. Im Topspiel geht es nun zum SC Waldniel. Der VfB Uerdingen ist derweil gegen den Bezirksliga-Tabellenführer OSV Meerbusch ausgeschieden und empfängt nun den FC Hellas Krefeld, der auch eine bewegte Woche in den Knochen hat, denn Trainer Kalli Himmelmann hat den Klub schon wieder verlassen - mehr hier .

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TuS Gellep TuS Gellep SC Rhenania Hinsbeck SC Hinsbeck 15:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - FC Hellas Krefeld

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfB Uerdingen

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Schiefbahn

So., 15.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuRa Brüggen II

So., 15.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Waldniel

So., 15.03.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Gellep

So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Krefeld-Bockum II



24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - TSV Kaldenkirchen

So., 22.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Rhenania Hinsbeck

So., 22.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Strümp

So., 22.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Niederkrüchten

So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - SC Viktoria 07 Anrath

So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Meerbusch III

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Schiefbahn

