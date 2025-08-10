Hellas Schierstein startet perfekt in die neue Saison 2025/2026

Der Saisonauftakt hätte für den FSV Hellas Schierstein kaum besser laufen können. Beide Mannschaften feierten am Sonntag beeindruckende Siege und setzten damit ein deutliches Ausrufezeichen an die Konkurrenz.

Hellas II eröffnete den Spieltag mit einem furiosen 6:1-Erfolg. Trainer Daniel Zeller, Coach der zweiten Mannschaft, zeigte sich überglücklich über die Leistung seiner Jungs:

„Die wochenlange harte Arbeit hat sich gelohnt. Einen so schönen Start in die Saison zu erwischen, ist einfach fantastisch. Wir sind als Team gewachsen und bereit für alles, was kommt.“

Im Anschluss legte Hellas I nach und gewann ihr Spiel verdient mit 2:0. Mit viel Einsatz, Disziplin und Leidenschaft sicherte sich auch die erste Mannschaft die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit.

Trainer Zeller blickt zuversichtlich in die Zukunft:

„Beide Teams haben heute gezeigt, was in ihnen steckt. Das war ein perfekter Auftakt – jetzt heißt es dranbleiben und weiter hart arbeiten.“

Mit diesem gelungenen Start sendet Hellas Schierstein ein klares Signal: Diese Saison will man mit Wille, Teamgeist und Leidenschaft Geschichte schreiben. Die Fans dürfen sich auf viele weitere starke Auftritte ihrer Hellas-Jungs freuen.