Hellas Schierstein legt los – Sportlich stark & mit Herz am Grill

„Die Jungs waren konzentriert, haben taktisch gut gearbeitet – ein gelungener Start in die Vorbereitung.“

Die 2. Mannschaft bestreitet am Freitag, den 04. Juli, ihr erstes Testspiel auswärts um 19:00 Uhr gegen Türk Kelsterbach III, gefolgt vom Heimspiel am Sonntag, den 06. Juli um 18:00 Uhr gegen Germania Wiesbaden II.

Trainer Daniel Zeller äußert sich zuversichtlich:

„Wir haben ein starkes Team mit gutem Rückgrat. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Trainerteam der Ersten funktioniert von Anfang an reibungslos – das gibt uns viel Rückhalt.“

🍽️ Hellas Sommerbar lädt ein –

Robert-Krekel-Anlage, Biebrich

Ein weiteres Highlight steht abseits des Spielfelds bevor:

Am Freitag, 04. Juli, und Samstag, 05. Juli 2025, veranstaltet Hellas Schierstein wieder seine beliebte Sommerbar an der Robert-Krekel-Anlage in Wiesbaden-Biebrich.

Für kulinarische Highlights ist gesorgt:

Leckere Souvlaki-Spieße, knusprige Pommes und herzhafter Zaziki warten auf die Besucher.

Der Verein lädt herzlich ein:

„Kommt vorbei, bringt Freunde und Familie mit – jede Unterstützung fließt direkt in unsere 1. und 2. Mannschaft. Wir freuen uns auf euch!“