Hellas Schierstein ist froh über neue Chance in der A-Liga

Beim FSV Hellas Schierstein ging in der Vorsaison nur wenig zusammen. Das soll sich in der kommenden A-Liga-Runde ändern. – Foto: Diana Litvin - Archiv

Schierstein. Hellas Schierstein kam in der vergangenen A-Liga-Runde nochmal mit einem blauen Auge davon. In einer Saison mit gerade einmal 16 Punkten bei satten 23 Niederlagen bewegten sich die Schiersteiner zu keinem Zeitpunkt aus dem Tabellenkeller heraus. „Es war ein hartes Jahr, das wir uns natürlich alle ganz anders vorgestellt hatten. Wir sind froh, nächstes Jahr nochmal eine Chance in der A-Liga zu bekommen. Es kann nur besser werden“, zeigt sich Trainer Burak Bozbiyik nach dem Saisonende erleichtert.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Trotz mehr als bescheidener sportlicher Situation, bewies man beim ehemaligen Gruppenligisten überraschend viel Konstanz. So wurde doch bereits früh mit Coach Bozbiyik verlängert, der ebenso so früh bereits im März kommunizierte: „Der Kader wird im Kern zusammenbleiben. Der Großteil hat mir bereits zugesagt.“ Entsprechend scheint bei Hellas, trotz A-Liga-Misere, keine große Unzufriedenheit gereift zu sein. „Die Jungs vertrauen mir weiterhin und ich ihnen. Wir hatten ab Winter eine Umstellung und einen klaren gemeinsamen Plan, der uns defensiv mehr Sicherheit gegeben hat. Den haben wir ab diesem Zeitpunkt versucht durchzusetzen“, erklärt der Coach. Bozbiyik denkt dabei vor allem an eine Phase im November, in der man in den Spielen gegen die Top drei Maroc (0:0), Medenbach (0:1) und Naurod II (1:3) nach wöchentlichen Klatschen Leistungssteigerungen zeigte. „Daran wollen wir kommende Saison festhalten. Unsere Defensive ist unser Grundstein“, gibt Bozbiyik die Devise vor.

Ioannis Sourlis kommt mit Verbandsliga-Erfahrung Dabei helfen dürfte künftig Ioannis Sourlis. Der 31-Jährige Defensivmann kommt von Kreisoberligist Wörsdorf und bringt Verbandsliga-Erfahrung mit in die A-Liga. Außerdem freut man sich über Marvin Petsas, der von Aufsteiger Igstadt kommt und variabel im Zentrum einsetzbar ist. „Das sind zwei Jungs, die uns mehr Stabilität bringen. Wir freuen uns auf die beiden“, ist der Übungsleiter glücklich über seine beiden neuen Schützlinge und hofft „auf eine stabile Saison, in der wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben“. Sogar nach oben gehen soll es derweil für die Hellas-Zweite, die den Sprung in die C-Klasse schaffen will. Die Mission „Aufstieg“ soll dabei mit einem neuen Trainer gelingen - Daniel Zeller kommt vom Ligakonkurrenten Blauer-Club und bringt „einige Jungs“ mit.

Auch Marvin Petsas (Mitte) schließt sich dem FSV Hellas an. – Foto: Hellas