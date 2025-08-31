Hellas Schierstein II siegt 13:0 – Spielabbruch

Schierstein.
Am 5. Spieltag der Kreisliga D Wiesbaden feierte Hellas Schierstein II vor heimischem Publikum einen historischen Kantersieg: Mit einem klaren 13:0 besiegten die Gastgeber den SV Italia Wiesbaden II, der in Schierstein zu Gast war.
Von Beginn an dominierte die Mannschaft von Trainer Daniel Zeller das Geschehen. Bereits nach zwei Minuten eröffnete C. Varouchakis den Torreigen. In der Folge rollte Angriff auf Angriff Richtung Gästetor. Bis zur Halbzeit führten die Gastgeber durch Treffer von Varouchakis (3), B. Balaban (2), D. Kuhlmann und D. Davids komfortabel mit 9:0.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hellas II torhungrig: T. Musial (2), erneut Davids sowie ein Eigentor der Gäste stellten in der 71. Minute auf 13:0.
Doch anstatt das Ergebnis souverän nach Hause zu bringen, kam es in der 75. Spielminute zum Eklat: Aufgrund des unsportlichen Verhaltens des Gästetrainers gegenüber dem Schiedsrichter musste die Partie abgebrochen werden.
Trainer Daniel Zeller zeigte sich trotz des Kantersiegs nachdenklich:
„Wir haben heute ein großartiges Spiel unserer Mannschaft gesehen. Umso trauriger ist es, dass das Verhalten des gegnerischen Trainers das Ganze überschattet hat. Gerade in einer emotionalen Sportart wie Fußball ist es wichtig, die Emotionen unter Kontrolle zu halten. Wir stehen als Vorbilder auf dem Platz – für Familien mit Kindern am Spielfeldrand, für den Gastgeber und auch für die eigene Mannschaft.“
Zugleich lobte Zeller ausdrücklich seine eigene Mannschaft:
„Mit der disziplinarischen Einstellung meiner Jungs bin ich sehr zufrieden – alles hat gepasst. Der Weg zum Ziel ist zwar noch lang, aber mit der richtigen Einstellung, wie wir sie bisher gezeigt haben, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft, denn ich habe klasse Jungs an meiner Seite, die mich wertschätzen – und genau darauf kommt es an.“