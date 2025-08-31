Hellas Schierstein II siegt 13:0 – Spielabbruch

Schierstein.

Am 5. Spieltag der Kreisliga D Wiesbaden feierte Hellas Schierstein II vor heimischem Publikum einen historischen Kantersieg: Mit einem klaren 13:0 besiegten die Gastgeber den SV Italia Wiesbaden II, der in Schierstein zu Gast war. Von Beginn an dominierte die Mannschaft von Trainer Daniel Zeller das Geschehen. Bereits nach zwei Minuten eröffnete C. Varouchakis den Torreigen. In der Folge rollte Angriff auf Angriff Richtung Gästetor. Bis zur Halbzeit führten die Gastgeber durch Treffer von Varouchakis (3), B. Balaban (2), D. Kuhlmann und D. Davids komfortabel mit 9:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hellas II torhungrig: T. Musial (2), erneut Davids sowie ein Eigentor der Gäste stellten in der 71. Minute auf 13:0. Doch anstatt das Ergebnis souverän nach Hause zu bringen, kam es in der 75. Spielminute zum Eklat: Aufgrund des unsportlichen Verhaltens des Gästetrainers gegenüber dem Schiedsrichter musste die Partie abgebrochen werden.