Hellas Schierstein II mit Kantersieg im letzten Härtetest

„Ich bin mehr als zufrieden“, resümiert Zeller nach dem Spiel. „Die Vorbereitung war sehr erfolgreich. Man erkennt deutlich die Leistungssteigerung in den vergangenen Testspielen. Die Jungs sind präsent, motiviert und arbeiten hervorragend als Einheit – sowohl miteinander als auch gegeneinander im Training.“

Wiesbaden-Schierstein – Die zweite Mannschaft des FSV Hellas Schierstein hat am Wochenende ihr letztes Vorbereitungsspiel mit einem beeindruckenden 6:1-Auswärtssieg gegen den C-Ligisten VFB Westend Wiesbaden II abgeschlossen. Damit beendet das Team von Trainer Daniel Zeller die Saisonvorbereitung mit einem deutlichen Ausrufezeichen.

Neben dem sportlichen Erfolg legt der Coach großen Wert auf die grundlegenden Werte seines Teams: „Für mich stehen Fairness, Respekt und Disziplin an oberster Stelle – auf und neben dem Platz.“

Der Ligaauftakt steht bereits in den Startlöchern: Am kommenden Sonntag, den 10.08.2025 um 12:30 Uhr, bestreitet Hellas Schierstein II ihr erstes Punktspiel gegen Español Wiesbaden. „Ein guter und leistungsstarker Gegner, gegen den wir sicherlich gut mithalten werden“, so Zeller abschließend.

Mit diesem Selbstbewusstsein im Gepäck startet Hellas Schierstein II nun in die neue Saison – bereit, die Früchte der intensiven Vorbereitung zu ernten.