💙🤍 Hellas Schierstein II bleibt zuhause unbesiegbar und behauptet die Tabellenspitze! 💙🤍
FSV Hellas Schierstein II – FC Freudenberg II 2:1 (1:1)
Unsere zweite Mannschaft bleibt auch im 13. Spiel der Kreisliga D Wiesbaden weiter auf Erfolgskurs und ungeschlagen auf heimischem Rasen! 🏟️⚽️
Nach einem frühen Rückstand (0:1, 17. Minute) zeigte das Team erneut große Moral und Leidenschaft. Kurz vor der Halbzeit erzielte D. Kuhlmann (44.) den wichtigen Ausgleich. In der zweiten Hälfte brachte C. Olinagu (71.) Hellas mit einem platzierten Treffer endgültig auf die Siegerstraße. 🔥
Das Trainerduo Daniel Zeller und Dragan Petrovic zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden:
„Die Jungs haben wieder Charakter bewiesen. Auch nach dem Rückstand sind wir ruhig geblieben, haben das Spiel kontrolliert und verdient gewonnen. Wir sind stolz auf die Mannschaft – sie hat sich für ihre harte Arbeit belohnt.“ 💪
Durch den verdienten 2:1-Heimsieg bleibt Hellas Schierstein II weiterhin zuhause unbesiegbar und an der Tabellenspitze der Kreisliga D Wiesbaden! 💙🤍
