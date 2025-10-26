Hellas Schierstein II bleibt zuhause unbesiegbar

Unsere zweite Mannschaft bleibt auch im 13. Spiel der Kreisliga D Wiesbaden weiter auf Erfolgskurs und ungeschlagen auf heimischem Rasen! 🏟️⚽️

Nach einem frühen Rückstand (0:1, 17. Minute) zeigte das Team erneut große Moral und Leidenschaft. Kurz vor der Halbzeit erzielte D. Kuhlmann (44.) den wichtigen Ausgleich. In der zweiten Hälfte brachte C. Olinagu (71.) Hellas mit einem platzierten Treffer endgültig auf die Siegerstraße. 🔥