Hellas Rüsselsheim II vor Klassenerhalt

Der B-Ligist Hellas Rüsselsheim II dominierte das zweite Relegationsspiel zur B-Liga bei Türkspor Raunheim. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Rüsselsheim. Jubel bei Hellas Rüsselsheim II: Der B-Ligist dominierte das zweite Relegationsspiel bei Türkspor Raunheim vor großer Kulisse am Dienstagabend deutlich mit 5:1 (1:1) und hat nach dem 2:2 vom Freitag gegen die SG Dornheim II beste Chancen auf den Klassenerhalt.

Die endgültige Entscheidung fällt nun am Samstag. Dann gastiert Dornheim als Tabellendritter der C-Liga Süd um 16 Uhr bei Türkspor, braucht aber einen hohen Sieg, um die Relegation noch für sich zu entscheiden und den Aufstieg zu feiern. Die Raunheimer, Vizemeister der C-Liga Nord, können dagegen nurmehr Zweiter werden. „Aber vielleicht reicht das zum Aufstieg, wenn noch ein Platz frei wird. Deshalb wollen wir gegen Dornheim unbedingt gewinnen“, betont Süleyman Yilmaz, Spieler und Vorstandsmitglied bei Türkspor.

Gegen Hellas sah er seine Mannschaft in der ersten Halbzeit „viele Chancen liegen lassen“. Nachdem Rüsselsheim durch Ender Kahraman früh in Führung ging, aber kurz darauf ein Eigentor fabrizierte, bekam Türkspor Oberwasser. Doch Tim Nwungang traf nur die Latte. Und Topscorer Gökhan Akkus wurde ein Treffer wegen Abseits nicht gegeben. „In der zweiten Halbzeit ließen dann bei uns die Kräfte nach. Hellas hat das clever gemacht und verdient gewonnen“, musste Yilmaz einräumen.

Doppelschlag kurz nach der Pause

Spiros Velitsianos und Laurenz Kerstan brachten die Gastgeber kurz nach der Pause schnell mit 3:1 in Führung. „Damit war es entschieden“, freute sich Hellas-Coach Orestis Tegos riesig über den Doppelschlag und hatte dann keine Zweifel mehr am Sieg. Bei besserer Chancenverwertung hätte das Ergebnins auch höher ausfallen können. Abdelkarim Toufali parierte jedoch mehrmals stark im Raunheimer Tor.

Der FC Türkspor ist erst vor zwei Jahren auf Initiative von Yilmaz mit Freunden als Hobbygruppe gegründet worden. Ein Aufstieg wäre die Belohnung einer tollen Saison, in der die Mannschaft von Headcoach Muhammed Yildirimoglu und Co-Trainer Gökhan Akkus nach der Winterpause dank Verstärkung höherklassig erfahrener Spieler wie Tim Nwungang und Yassin Bouazzati den Relegationsplatz erkämpfte. Jetzt hofft sie noch auf ein Happyend.

Tore: 1:0 Kahraman (2.), 1:1 Bongiorno (12. ET), 2:1 Velitsianos (51.), 3:1 Kerstan (53.), 4:1 Velitsianos (65.), 5:1 Kerstan (86.).





