Hellas Rüsselsheim II hat beste Chancen auf Klassenerhalt

Die endgültige Entscheidung fällt nun am Samstag. Dann gastiert Dornheim als Tabellendritter der C-Liga Süd um 16 Uhr bei Türkspor, braucht aber einen hohen Sieg, um die Relegation noch für sich zu entscheiden und den Aufstieg zu feiern. Die Raunheimer, Vizemeister der C-Liga Nord, können dagegen nurmehr Zweiter werden. „Aber vielleicht reicht das zum Aufstieg, wenn noch ein Platz frei wird. Deshalb wollen wir gegen Dornheim unbedingt gewinnen“, betont Süleyman Yilmaz, Spieler und Vorstandsmitglied bei Türkspor.