Hellas Rüsselsheim II gibt 2:0-Führung im Finish her

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Dornheim. Bis zur 80. Minute hat Hellas Rüsselsheim II mit 2:0 geführt und sah wie der sichere Sieger aus. Doch dann konnte die SG Dornheim II durch zwei Kopfballtore noch ausgleichen und das vorzeitige Aus abwenden. Das erste Relegationsspiel um einen Platz in der B-Liga endete somit 2:2-Unentschieden. Als nächstes erwartet nun Hellas am Dienstag um 19 Uhr Türkspor Raunheim, ehe Dornheim zum Abschluss am Samstag um 16 Uhr in Raunheim spielt.

Für die Rüsselsheimer geht es als Drittletzter der B-Liga um den Klassenerhalt. Die beiden C-Ligisten kämpfen um den Aufstieg. Dabei hat sich die SG Dornheim II nach dem Abstieg im vergangenen Jahr in der C-Liga Süd mit einer starken Rückrunde und sieben Siegen in Folge am Ende noch auf den dritten Platz vorgeschoben. Da der Tabellenzweite SV Nauheim III wegen seiner zweiten Mannschaft in der C-Liga Nord nicht aufsteigen könnte, darf Dornheim an der Relegation teilnehmen. Und wie in der Runde zeigte die SG auch hier Comeback-Qualitäten am Freitagabend. Vor rund 200 Zuschauern schaffte sie in den letzten zehn Minuten noch den Ausgleich.

Erst nutzte Tim Langendorf eine Flanke von Andre Ginter zum Anschlusstreffer. Kurz darauf köpfte Niklas Baum nach einer Ecke von Paul Esch zum 2:2 ein. „Toll, dass wir das noch gedreht haben“, freute sich Trainer Marc Schmitt riesig über den späten Doppelschlag. „In der ersten Halbzeit waren wir noch ziemlich nervös und hatten Probleme mit den starken Offensivspielern von Hellas. Aber vor der Pause haben wir uns immer mehr gefangen, wurden stabiler und konnten in der zweiten Halbzeit mehr Druck ausüben.“

Für die Gäste, von rund 80 Fans lautstark unterstützt, war es dagegen bitter, dass die Führung nicht hielt. Trainer Orestis Tegos konnte seiner Mannschaft jedoch überhaupt keinen Vorwurf machen: „Wir hatten das Spiel komplett im Griff und haben nichts zugelassen. Am Ende bekommen wir noch zwei Tore aus dem Nichts. Aber das war eine unserer besten Saisonleistungen. Von daher sind wir sehr zuversichtlich vor dem zweiten Spiel.“ Wie Tegos hinzufügte, „hätten wir mit so einer Leistung nicht in die Relegation gehen müssen. Aber nach der Hinrunde war bei uns der Schlendrian drin. Jetzt wollen wir den Klassenerhalt auf jeden Fall klar machen.“