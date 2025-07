Hellas Rüsselsheim geht gestärkt in die Runde

Rüsselsheim. „Wir haben den Kader jetzt breiter aufgestellt und nochmal an Qualität gewonnen“, freut sich Theo Symeonakis und blickt bestens gelaunt der neuen Runde entgegen. In seinem zweiten Jahr bei Hellas Rüsselsheim hofft der erfahrene Trainer nach dem sechsten Platz in der vergangenen Saison, nun vorne mitspielen zu können in der A-Liga Groß-Gerau.