Hellas Reutlingen: Klassenerhalt nach Aufstieg "am liebsten in Top10"

Nach dem umjubelten Aufstieg in die Kreisliga A2 Alb will der GSV Hellas Reutlingen schnell Fuß fassen. Co-Spielertrainer Georgios Chatzimalousis über die Euphorie, neue Kräfte und das Ziel Klassenerhalt.

„Die Jungs sind mega zufrieden“, sagt Georgios Chatzimalousis mit spürbarem Stolz in der Stimme. Nach 17 Jahren in der B-Liga ist dem GSV Hellas Reutlingen zur Saison 2024/2025 der langersehnte Sprung in die Kreisliga A2 Alb gelungen. Ein emotionaler Aufstieg, der vor allem durch Kontinuität und Zusammenhalt erreicht wurde. Für viele Spieler war es der Lohn jahrelanger harter Arbeit – mit einem besonderen Ergebnis: „Sie haben es endlich geschafft, in die A-Liga aufzusteigen.“

In der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit herrscht im Lager der Reutlinger viel Zuversicht. Das Trainerteam um Cheftrainer Pana Nakos, der zur Winterpause der Vorsaison vom Co- zum Cheftrainer befördert wurde, sieht viel Potenzial im Kader. Co-Spielertrainer Georgios Chatzimalousis ergänzt das Team nach seinem Wechsel vom VfL Pfullingen II.

„Wir haben einen großen Kader mit viel Qualität“, erklärt Chatzimalousis. Besonders erfreulich sei der Zuwachs an jungen, motivierten Spielern. Unter ihnen auch Georgios Neramtzakis, der vom FC Rottenburg II zum GSV wechselte. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch, die Jungs sind motiviert – das ist genau das, was man sich wünscht in der Vorbereitung.“

Entwicklung auf breiter Basis

Auf individuelle Lobeshymnen verzichtet Chatzimalousis bewusst – aus gutem Grund: „Einige Jungs haben über die Jahre in der B-Liga eine gute Weiterentwicklung gemacht, die für die A-Liga reichen würde. Da kann ich keinen Einzelspieler rausziehen.“ Die Entwicklung sei vielmehr eine Teamleistung, die in der Breite stattgefunden habe. Genau diese Ausgeglichenheit im Kader könnte sich in der A-Liga als Stärke erweisen.

Trotz aller Euphorie nach dem Aufstieg bleibt das Ziel für die kommende Saison bodenständig. „Vorerst Klassenerhalt“, so Chatzimalousis – und im Optimalfall sogar mehr: „Am liebsten unter den ersten zehn Teams.“ Dabei sei klar, dass die Liga einige starke Teams beherberge, gegen die man bestehen müsse.

Favoriten im Titelrennen

Den Kreis der Meisterschaftsanwärter sieht der GSV-Coach klar umrissen: „Der TSV Eningen ist als Absteiger aus der Bezirksliga natürlich Favorit, vor allem, weil sie sich mit vielen neuen guten Spielern verstärkt haben.“ Daneben nennt Chatzimalousis auch den TSV Mähringen, der in der Vorsaison nur knapp den Relegationsplatz verpasst hatte: „Die werden sicher wieder oben mitspielen.“

Ein klares Votum gibt es vom Reutlinger Co-Trainer, wenn es um das Thema Relegation geht: „Natürlich! Nichts Geileres als Relegationsspiele.“ Aus seiner Sicht bringen die Entscheidungsspiele nicht nur Spannung, sondern halten auch für ambitionierte Teams mit Rückstand auf den Spitzenplatz eine realistische Aufstiegschance offen. „Es gibt viele Ligen, in denen Teams den ersten Platz dominieren – mit Relegationsspielen bleibt es bis zum Ende spannend.“