Hellas Köln dreht Spiel – Drei Tore in sechs Minuten sichern Platz

Was für ein Nachmittag in der Frauen-Bezirksliga Staffel 2: Im direkten Duell um Platz zwei setzte sich der Hellas FC Köln mit einem sensationellen Schlussspurt gegen den SV Lövenich/Widdersdorf durch und gewann nach drei Treffern in der Nachspielzeit mit 6:3 (2:3). Bis zur 89. Minute stand die Partie völlig offen – und drohte mit einem Punktgewinn für beide Teams zu enden. Stattdessen drehte Hellas in den Schlussminuten auf.

Mit dem Sieg springt der Aufsteiger auf 24 Punkte und bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter Bonner SC (25 Punkte, ein Spiel weniger). Lövenich/Widdersdorf bleibt auf dem dritten Platz, hat aber ebenfalls ein Spiel weniger absolivert.

Die Zuschauer in Köln erlebten ein Spiel, das in puncto Spannung kaum zu überbieten war. Hellas geriet früh ins Hintertreffen, als Lina Overkamp die Gäste nach 22 Minuten mit 0:1 in Führung brachte. Ein Handelfmeter brachte Hellas zurück in die Partie: Nora Kappler verwandelte zum 1:1 (30.), nur vier Minuten später drehte Jasmin Bienentreu das Spiel erstmals zugunsten der Heimelf.

Doch "LöWi" blieb gefährlich. Elisha Thiesen glich in der 42. Minute aus, und kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Alina Holle in der Nachspielzeit das 2:3 – die erneute Führung für die Gäste.

Hellas kommt zurück – und wie!

Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff war erneut Jasmin Bienentreu zur Stelle und markierte das 3:3 (50.). Das Spiel blieb intensiv und offen. Es deutete vieles darauf hin, dass das Duell zweier punktgleicher Teams ohne Sieger enden würde – bis die Schlussphase zur Hellas-Gala wurde.

In der 89. Minute zeigte Schiedsrichterin Marina Heyse erneut auf den Punkt, nach einem Handspiel im Strafraum. Jasmin Bienentreu, ohnehin schon zweifache Torschützin, übernahm die Verantwortung und verwandelte zum 4:3. Der Bann war gebrochen.

Drei Tore in der Nachspielzeit

Die eingewechselte Maria Bienentreu erhöhte in der 90.+3 Minute auf 5:3. Nur zwei Minuten später setzte Selin Yilmaz, ebenfalls kurz zuvor eingewechselt, den Schlusspunkt (90.+5).