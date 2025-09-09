Hellas II verstärkt Trainerteam

Der FSV Hellas Schierstein II stellt sich für die Zukunft noch breiter auf: Mit Dragan Petrovic stößt ein weiterer Co-Trainer zum bestehenden Trainerstab hinzu. Gemeinsam mit Cheftrainer Daniel Zeller und Spieler-Co-Trainer Dennis Davids bildet Hellas II nun ein dreiköpfiges Trainerteam, das in Zukunft noch entscheidungsfreudiger und geschlossener auftreten wird – zum Wohle der Mannschaft und des Vereins.

„Wir haben vieles vor und wollen gemeinsam noch stärker für die Mannschaft und den Verein präsent sein. Mit Dragan haben wir jemanden an der Seite, der nicht nur über enorme Fußballerfahrung verfügt, sondern auch die Leidenschaft für das Spiel lebt“, so Cheftrainer Daniel Zeller.

Dragan Petrovic bringt reichlich Erfahrung mit. In seiner aktiven Zeit lief er unter anderem für den VfB Ginsheim in höheren Ligen auf und sammelte dort wertvolle Eindrücke, die er nun in seine neue Rolle einbringen möchte. Damit ergänzt er das Profil seines Bruders Daniel Zeller, der aktuell als Cheftrainer die sportliche Verantwortung trägt.

Auch Neuzugang Dragan selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe:

„Ich freue mich riesig, Teil des Trainerteams zu sein. Gemeinsam mit meinem Bruder und Dennis wollen wir das Maximum aus der Mannschaft herausholen und Schritt für Schritt unsere Ziele erreichen.“

Das Brüder-Duo verspricht neue Impulse und klare Strukturen für die kommenden Aufgaben. Ziel ist es, die Entwicklung der Mannschaft konsequent voranzutreiben und gleichzeitig den Teamgeist weiter zu stärken.

Mit diesem Schritt setzt der FSV Hellas Schierstein II ein deutliches Signal: Ein starkes Trainerteam für eine starke Mannschaft.