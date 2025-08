Hellas FC Köln: Stabil und "eine gute Tendenz"

Nach dem Aufstieg im Vorjahr hat sich der Hellas FC Köln in der Kreisliga B schnell zurechtgefunden. Mit Platz sieben am Saisonende gelang nicht nur der Klassenerhalt, sondern auch ein solides Fundament für den nächsten Entwicklungsschritt. Kapitän Dimitrios Gelastopoulos blickt im Gespräch auf die abgelaufene Spielzeit zurück – und gibt einen Ausblick auf das, was kommt.

„Wir haben unser Ziel erreicht“, betont Gelastopoulos mit Blick auf die vergangene Saison. Ziel sei es gewesen, „sich in der Kreisliga B zu etablieren, konkurrenzfähig zu sein und attraktiven Fußball zu spielen“. Der siebte Tabellenplatz habe der Mannschaft die Möglichkeit gegeben, frühzeitig mit der Planung für die neue Spielzeit zu beginnen – ein nicht zu unterschätzender Vorteil in einer oft engen und unberechenbaren Liga.

Mit dem neuen Trainerstab setzt der Vorjahressiebte auf Weiterentwicklung. „Wir wollen uns fußballerisch verbessern und ebenso Spaß am Kicken haben“, formuliert der Kapitän das Saisonziel. Nach dem Kennenlernen der Liga im Vorjahr soll jetzt das Maximum aus dem bestehenden Potenzial geholt werden. Während sich der Spielführer nicht auf eine konkrete Zielformulierung einlässt, ist der neue Cheftrainer klarer: Die Top-5 sollen es werden, vor allem über "Zusammenhalt auf und außerhalb des Platzes", wie der neue Chefcoach betont.

"Infrastruktur enttäuscht"

Sorgen bereiten dem Team jedoch strukturelle Rahmenbedingungen: „Die Infrastruktur sämtlicher Kabinen und Plätze enttäuscht. In den letzten Jahren wurde wenig bis kaum investiert in den Amateurfußball in Köln“, so Gelastopoulos. Der Verein hofft auf Besserung – und steht diesbezüglich im Austausch mit der lokalen Politik.

Auf die Frage nach Meisterschaftsfavoriten will sich der Kapitän nicht festlegen. Man konzentriere sich zunächst auf die eigene Entwicklung. Dass aber mit mehr als Platz sieben geliebäugelt wird, ist klar: Der Hellas FC Köln ist angekommen in der Liga – und nun bereit für den nächsten Schritt.