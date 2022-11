Helitten erleiden einen Dämpfer im Spitzenspiel!

11. Spieltag hieß Zweiter gegen Dritter. Die DD-Elf hatte sich viel vorgenommen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Löbtau begann sehr forsch und wollten sehr schnell ein Tor schießen. Dies wussten die Helitten durch mannschaftliche Geschlossenheit zu verhindern. Dann kam man immer besser ins Spiel und gewann gute Pressingsituationen für sich. Diese wurden leider nicht gut zu Ende gespielt. Bei Standardsituation waren wir etwas gefährlicher, als aus dem Spiel heraus. Auch da konnten wir leider keinen Treffer erzielen. Zudem noch erschwerend hinzukommt, dass wir einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Solch derartig klaren Fehlentscheidungen begleiten uns leider die ganzen letzten Wochen schon.

So ging eine sehr Temporeiche erste Halbzeit zu Ende.

Halbzeit.

Klar war, dass wir auf keinen Fall den Beginn der zweiten Halbzeit verschlafen durften. Auch unser eigenes Spiel musste viel präziser werden.

Leider konnte wir nichts von den vorgenommen Dingen umsetzten. Wir haben den den Beginn in Halbzeit zwei völlig verpasst. So kam es dann wie es kommen musste, 55. Und 59. Minute Doppelschlag von Löbtau und es stand 2:0. Das war ein herber Schlag. Nichts desto trotz versuchten die Helitten weiter nach vorn zu spielen. Dann bekamen wir einen Elfmeter. Aber dieser wurde vom Torhüter gehalten. Damit war das Spiel entschieden. In der 83. Minute kam löbtau noch zum 3:0, was gleichzeitig der Endstand war.