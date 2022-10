Helios Pokalreise endet in Neustadt bevor Sie begann

Aus in der zweiten Pokalrunde!

Eine nicht akzeptable Vorstellung die sich heute in der zweiten Pokalrunde abgespielt hat. Als klarer Favorit traf man auf Dresden Neustadt. Plan war es, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken und schnell ein Tor zu schießen. Das schnelle Tor sollte auch fallen. In der 15. Minute wird Leon Paatz klar im Strafraum gefault. Pfiff und Elfmeter. Diesen verwandelt David Ertl ganz souverän. Das jetzt ein Ruck durch die Mannschaft geht und die Helitten endlich anfingen mit Fußballspielen, war eine Fehlanzeige. Dresden-Neustadt gewann immer mehr Oberwasser und glich durch einen gut gespielten Angriff, in der 25. Minute aus. Tief gespielter Ball in den Strafraum, quer gelegt und abgeschlossen. Mit dem Halbzeitpfiff fiel dann das 2:1. Langer Ball in den Strafraum der Helitten keiner bekommt Nico Hild gestoppt und dieser schiebt locker ein.

Halbzeit.

In der Halbzeit musste nichts groß gesagt werden. Wir mussten jetzt anfangen das umzusetzen, was wir vorgenommen hatten.