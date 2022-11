Helios mit totaler Moral zu 3 Punkten

Wir besprachen dann unsere Fehler und nahmen auch 2 Wechsel vor, einen Verletzungsbedingt und einen um mehr Stabilität im Zentrum zu haben. So ging es in eine turbulente 2.Halbzeit. Nach einem Eckball erzielte Freddy das 2:2 und wir waren wieder im Spiel. Zschachwitz war darüber sehr genervt und versuchten dagegen zu steuern, dies gelang auch durch einen Handelfmeter, den sie souverän verwandelten. Somit mussten wir wieder einem Rückstand hinterher laufen, aber nicht lange. Innerhalb von paar Minuten machten wir nach einem Rückstand eine klare Führung dank Robert W., der mit seinem neuen Schuhwerk dreimal einschob.

So stand es 6:3 für die Heimmannschaft. Wir hätten die Möglichkeit gehabt noch das ein oder andere Tor zu erzielen, aber wir spielten unsere Konter einfach schlecht aus, so blieb es bis zum Ende 6:3.

Fazit des Spiels: das war ein Sieg des absoluten Willens und an den Glauben was in uns steckt. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Heimspiel gegen Gittersee