Helios gibt Tabellenführung nach einer Woche wieder da

14. Spieltag SV Helios vs. DSC 2

Am 14. Spieltag wollten die Helitten ihre Siegesserie weiter ausbauen. Dies sollte der DD- Elf nicht gelingen. Aber von Beginn an. Die Reserve des DSC begann das Spiel mit sehr viel Druck und presste direkt hoch an. Gleich nach 4. Minuten zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Jonathan Berg verwandelt den Elfmeter zum 0:1. Immer wieder befreite sich Helios gut aus den Pressingsituationen, konnte aber keine wirklichen Akzente nach vorn setzen. In Minute 15. Führt der Sportclub einen Einwurf schnell aus in der Hintermannschaft der Helitten herrschte keine Zuordnung, sodass Jonathan Berg den Ball sich in der Box zurecht legen kann und sehenswert verwandelt. 0:2.

Nach Standardsituation konnte man ein wenig Gefahr ausstrahlen. Leider ohne Ertrag. Kurz vor der Halbzeitpause haben die Helitten noch eine Großchance. Diese geht knapp am Tor vorbei.

Halbzeit.