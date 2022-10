Helios gewinnt Topspiel der Kreisoberliga

Mit viel Mut, Leidenschaft und der nötigen Aggressivität wollten die Helitten dieses Spiel angehen. Von der ersten Minute hatten die Gastgeber mehr Ballbesitz und versuchten die Anfangszeit mit vielen Diagonalbällen hinter die Kette zu kommen. Dies gelang ihnen nicht. Immer wieder gewannen die Helitten die Zweikämpfe und schalteten sofort nach vorn um. Dann kam die 7. Minute. Ein Freistoß von Leon Clemens findet Toni Kirsche der den immer länger werdenden Ball, per Sprung, mit dem rechten Bein über die Linie drückt. Jetzt bekamen die Helitten mehr Anteile im Spiel. Wenn der Ball nach vorn lief, ging es schnell und mit Zug zum Tor. In der 18. Minute setzt sich Christopher Gebhardt ganz hervorragend auf der linken Seite durch. Chris bekommt den Ball vor dem gegnerischen Hüter gerade noch auf Paatzer gespizelt, der dann ganz locker einschob. Dann hatte Weißig eine riesen Chance. Nach einer Ecke wird der Ball auf die lange Ecke geschossen, welche Lars Grell riesig auf der Linie klärt. In der 29. Minute gab es erneut eine Standardsituation für die Helitten. Ecke von Christopher Gebhardt, David Ertl bekommt nach dem abgeblockten Kopfball zuerst den Fuß an den Ball und schiebt zum 0:3 ein.

Die zweite Halbzeit war ein Spiel auf ein Tor. Weißig kam immer wieder mit Schwung und versuchte mit vielen langen Bällen hinter die Kette zu kommen. Weißig war stets bei Standards gefährlich. Doch Kevin Burger konnte sich mit der ein oder anderen Parade auszeichnen. In der 71. Minute viel dann der Anschlusstreffer. Nach einem langen Einwurf kann kein Helitte den Ball klären und Hammermüller muss den Ball nur noch ins Tor einschieben. Dabei sollte es bleiben. Endstand 1:3 und völlige Ekstase bei den Helitten und ihren zahlreich mitgereisten Fans.

Fazit der Trainer:

Wir wussten was uns in Weißig erwarten wird. Die Jungs haben alles das umgesetzt, was wir die Woche trainiert und uns vor dem Spiel vorgenommen haben. Diese Mentalität dieser Zusammenhalt, dass jeder für jeden kämpft und sich reinhaut, zeigt diese unfassbar gute Teamchemie. Was die Mannschaft in der ersten Halbzeit fußballerisch und und in der zweiten Halbzeit kämpferisch abgeliefert hat, ist fantastisch gewesen. Jetzt heißt es den Fokus auf das Pokalspiel zu legen.

Der SG Weißig wünschen wir weiterhin viel Erfolg.