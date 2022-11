Helios feiert Schützenfest

Spielbericht vom Auswärtsspiel gegen ESV Dresden. Als aller erstes möchten wir uns bei den Jungs der D-Jugend bedanken für die Unterstützung und bei Timo der als Schiedsrichter einspringen mußte. Wir wollten heute mal die jungen Spieler etwas von der Leine lassen. So standen in der Startaufstellung nur ganze 4 gestandene Spieler. Man merkte das die jüngeren Spieler noch hier und da etwas nervös sind, aber wir schafften es schnell ein Tor zu erzielen und das zweite folgte nicht viel später. Durch einen Handelfmeter. Man merkte das der Gegner damit überrascht war und konnte nicht viel dagegensetzen. Als wir kurz vor der Pause noch das dritte Tor erzielten war der Gegner mental gebrochen. So ging es in die Pause. Wir analysierten die erste Halbzeit um noch paar Fehler abzustellen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielten wir schnell Tor vier und fünf, so konnten wir einige Spieler wechseln und Einsatzzeiten geben. Man sah immer wieder gute Ansätze im Spielaufbau und so erzielten wir die Tore sechs, sieben und acht. Was man der Mannschaft zu gute halten konnte, Sie wollen noch mehr Tore erzielen, aber man spielte manche Angriffe nicht ordentlich bis zu Ende. So blieb es beim 8:0 Auswärtssieg. Die Tore erzielten 1x Hamann, 2x Böhme, 2x Riedel und 3x Wemme.