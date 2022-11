Helios bezwingt Hafen

Nach der Topleistung gegen die ESV vor 2 Wochen wollten die Blau-Gelben den Aufwärtstrend der letzten Wochen fortsetzen und gegen Hafen weitere Punkte sammeln. Helios begann mit viel Druck und schossen bereits in Minute 18 die schnelle 1:0 Führung durch Böhme – was für ein Auftakt.

Der Torjubel ist kaum verklungen.

In Minute 21 glichen die Gäste die Partie postwenden aus. Nach der ersten gefährlichen Aktion der Gäste gelingt der Ausgleichtreffer, danach ging es gleich wieder weiter mit Chancen im Minutentakt für die Heimischen Helitten. Mit 1:1 ging es in die Kabinen. Auch nach der Pause geben die Blau-Gelben gleich wieder Vollgas – in Minute 63 erzielte Harder die mehr als verdiente 2:1 Führung.